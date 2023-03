50 mil brasileiros serão beneficiados pela nova iniciativa do Santander

Se você quer ter uma nova profissão e em uma área promissora, a hora é agora, o banco Santander está lançando a quarta edição do Santander Coders e dessa vez, está garantindo 50 mil bolsas de estudos. As bolsas são para a capacitação de qualquer pessoa com idade superior a 18 anos em várias áreas tecnológicas e o melhor disso, não é preciso nenhum conhecimento prévio, confira como se inscrever e quais os prazos.

Como irão funcionar os cursos?

O curso é totalmente online, mas as aulas não serão gravadas, serão todas ao vivo e é de suma importância a presença dos alunos, pois isso será um dos critérios nas avaliações finais. O curso irá focar em quatro áreas, a saber:

Back-End;

Front-End;

Data Science;

Engenharia de Dados.

A primeira fase da seleção para os cursos é chamada de ‘Inscrições e Teste de Lógica’, ela teve início no dia 01/03/2023 e irá durar até o dia 01/05/2023, ou seja, você ainda tem bastante tempo para fazer parte deste projeto. Os resultados serão divulgados no dia 09/05/2023. De acordo com o próprio edital, os 300 melhores colocados irão ser contemplados com bolsas integrais.

O início das aulas irão ocorrer no dia 05/07/2023 e irão durar até o dia 13/11/2023, serão ministradas aulas nas segundas, quartas e sextas, sempre no mesmo horário, isto é, das 19 horas até às 22 horas, de maneira remota.

Como se inscrever nos cursos?

As inscrições irão ocorrer de maneira online também. E poderá ser feita pelo página do programa que fica no site do Santander. Lá, basta clicar em ‘Quero solicitar’ e começar todo o processo de inscrição. Após isso, você tem que fazer login no Bolsas Santander, caso não tenha uma conta ativa, é preciso criar uma, após isso, basta seguir o passo a passo que a plataforma dará e pronto, sua inscrição está feita.

Para quem quer se posicionar no mercado de trabalho ou até mesmo ter uma nova profissão, esse curso do Santander é o caminho mais rápido, pois a maioria das empresas estão usando a tecnologia ao seu favor e por conta disso, mais profissionais da área são requisitados para atuar nos mais diversos setores. Além disso, a gama de empregos que pedem como pré-requisito habilidade na área, é grande.

Por fim, os salários de quem é especialista nas áreas citadas, está acima da média, pois basicamente o profissional irá ter a solução para a maioria dos problemas de uma empresa. Ou seja, quando você assiste todo o curso e o coloca em prática, você está garantindo um excelente trabalho em um curto prazo.

