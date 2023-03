ENEM 2023: como pagar ZERO na taxa de inscrição

O Exame Nacional do Ensino Médio, mais conhecido por ENEM, terá suas inscrições abertas em breve e agora é a melhor hora de você já saber como ter a isenção da taxa para realizar o exame. Vale lembrar, que atualmente, a prova do ENEM é uma das maneiras mais usadas para entrar no Ensino Superior, seja pelo Sisu, ProUni ou Fies, confira as possíveis datas e como ter direito a isenção.

Como pedir a isenção da taxa do ENEM?

Há alguns requisitos mínimos que são necessários para que os estudantes solicitem a isenção da taxa de inscrição no ENEM, a saber, são eles:

Ter estudado o ensino médio médio em escolas da rede pública de ensino;

Estudantes de escolas da rede pública que a renda mensal seja inferior a um salário mínimo e meio;

Estudantes de escolas da rede particular que usufruem de bolsa integral;

Candidatos que estão inscritos no CadÚnico;

Candidatos que terminaram o ensino médio fazendo a prova do Encceja.

Quando abrir o período de inscrições para o ENEM, também terá um período destinado apenas para quem tem interesse em solicitar a isenção do Exame, a data para pedir a isenção ainda não foi divulgada, todavia, as datas para se inscrever no processo seletivo serão do dia 5 a 16 de junho. O cronograma oficial ainda não encontra-se disponível, todavia, informações dizem que a prova será realizada nos dias 5 e 12 do mês de novembro, isto é, 2 domingos consecutivos.

Como se preparar para a prova do ENEM?

O ENEM é uma prova difícil e extensa, que às vezes acaba vencendo o candidato apenas pelo cansaço, todavia, há uma maneira que você pode conseguir vencer este desafio: se preparando com bastante antecedência. Na internet há vários cursinhos gratuitos que preparam candidatos para esta prova tão difícil.

E o ideal é sempre treinar simulados, ao menos uma vez ao mês, para que você consiga ter noção do tempo de prova e desenvolver estratégias para fazer uma boa prova no dia. Uma vez que você estará concorrendo com milhares de pessoas, mas o seu primeiro concorrente é você mesmo.

A prova é composta pelas 4 grandes áreas do conhecimento, isto é, Linguagens, Matemática, Natureza e Humanas. No primeiro dia você irá fazer a prova de linguagens, humanas e uma redação. Já no segundo dia, o seu desafio será vencer as provas de matemática e natureza. Ao todo, dá 180 questões e uma redação. Prepare-se bem que no ano que vem, você consegue adentrar no Ensino Superior.

