Top ideias para GANHAR dinheiro a mais ainda em 2023

Quando chega o final do mês é quando todo mundo pensa “Poxa, poderia ter uma renda extra”, pois o final do mês é sempre quando mais precisamos porque já pagou todas as despesas de casa, além de imprevistos financeiros que acontecem.

Quando o assunto é dinheiro, infelizmente o Brasil não é um país considerado que a população tenha controle e uma educação financeira, segundos dados oficiais, no ano de 2022 os brasileiros subiram o nível e milhares ficaram com endividamento, até que a empresa Serasa teve que fazer um Feirão Limpa Nome para ajudar os brasileiros a quitarem suas dívidas.

Ganhar dinheiro como renda extra é uma alternativa de socorro para o fim do mês. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Por isso e outros motivos é de extrema importância ter uma reserva de emergência na questão financeira, e além do trabalho procurar uma fonte de renda extra já virou realidade para muitos brasileiros, pois infelizmente com a nossa inflação, apenas um salário-mínimo uma família não consegue suprir todas as necessidades básicas de sobrevivência, principalmente se for uma família numerosa.

Conseguir renda extra

Nem sempre é tão fácil quanto parece conseguir uma renda extra, dependendo do que a pessoa planeja fazer, vai determinar tempo e dinheiro, e as vezes isso não é possível porque a pessoa já tem um trabalho fixo que demanda bastante tempo.

Hoje em dia existe diversas opções, diversos ramos em que a pessoa pode investir e tentar fazer tudo online. A forma mais viável é analisar o tempo e vê o que está dentro das condições para fazer o plano dar certo.

É válido destacar que a fonte de renda extra é uma renda complementar além do salário que a pessoa já ganha mensalmente. A renda extra a pessoa pode escolher usar para complementar e pagar os seus gastos ou criar uma reserva de emergência como citados acima que é de extrema importância, e assim, consequentemente, a pessoa não precisa tirar um valor a mais do salário que já é apertado para guardar em alguma poupança.

Com a situação que está o Brasil, a maioria das pessoas hoje buscam uma renda complementar para conseguir pagar todos os gastos e todas as dívidas que têm ao longo do mês, além das necessidades básicas. Infelizmente, com o cenário que estamos enfrentando hoje devido a inflação é raro os brasileiros que conseguem guardar dinheiro.

Veja também: Cursos gratuitos sobre FINANÇAS: Banco Central quer ajudar os brasileiros?

Vida financeira saudável

Quem hoje em dia não sonha em ter uma vida financeira estável e saudável, não é mesmo? Para isso, a nossa dica é que você estude um pouco sobre educação financeira, além de procurar outros cursos complementares para aprender administrar o dinheiro que recebe.

Isso vai ajudar a administrar o dinheiro para gastos familiares e até mesmo pessoais, é um bom passo para iniciar e aprender a ter uma vida financeira saudável.

Veja também: Como pedir o dinheiro pago a mais na CONTA DE LUZ de volta?