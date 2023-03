Cursos gratuitos sobre FINANÇAS: Banco Central quer ajudar os brasileiros?

Quem não quer saber tudo sobre finanças? Para conseguir ter uma boa administração, devido a isso, o Banco Central está oferecendo cursos totalmente gratuitos sobre finanças pessoais e gestão financeira, ao total são 2 cursos online que vão destacar esses temas para os brasileiros como: orçamento pessoal ou familiar, crédito e endividamento, consumo planejado e consciente, prevenção e proteção e serviços financeiros e poupança e investimento.

O curso Gestão de Finanças Pessoais (GFP), que é o primeiro curso, é composto por 20 horas e é uma boa opção para as pessoas que tem vontade de aprender a como gerenciar as finanças para ser mais eficiente. Nesses cursos, os brasileiros vão aprender como melhorar as práticas com o dinheiro de forma responsável, além de receber dicas e orientações em casos de ocorrências de emergência financeira.

Já o segundo curso que o Bando Central vai oferecer é de Formação de Multiplicadores da Série “Eu e Meu Dinheiro”, é uma opção de curso para brasileiros que desejam aprender e se aprofundar mais ainda com seus conhecimentos em finanças pessoais para assim poder compartilhar essas dicas e informações para outras pessoas que precisam de ajuda. Esse curso tem carga horária de 10 horas.

Os cursos vão destacar para os brasileiros como adquirir conhecimento para aplicar em suas finanças pessoais e familiares, e isso vai fazer a pessoa ser mais consciente e até mesmo mais preparado para as situações do mundo financeiro.

Inscrição para os cursos do Banco Central

Se você sentiu interesse em aprender sobre os tópicos citados acima, basta entrar no site do Banco Central do Brasil e fazer a inscrição. Não tem precisão de serviços de tutoria, ou seja, as pessoas que se inscreverem podem fazer o curso conforme sua disponibilidade, são ótimos cursos e que podem trazer um grande conhecimento na área financeira do brasileiro.

As inscrições também podem ser feitas pelo site do Bacen. O curso também irá oferecer o certificado gratuito para todos os alunos que completarem os estudos com sucesso.

Pessoas endividadas

Recentemente, saiu uma notícia mostrando dados e informações que desde o ano de 2022 os números de brasileiros endividados aumentaram o nível absurdamente, são milhares de brasileiros com “nome sujo”. Atualmente, a empresa Serasa até fez um Feirão Limpa Nome pois tem muitos brasileiros com dívidas.

Esses cursos do Banco Central além de ser gratuito é uma forma dos brasileiros aprender a como administrar suas finanças e sair das dívidas.

