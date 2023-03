ALERTA GERAL! Nova fase do pente-fino do Cadastro Único deve cortar milhares

Para todos os beneficiários do programa social, Bolsa família, devem ficar atentos pois irá acontecer uma novo pente fino nos cadastros do CadÚnico e, consequentemente, alguns cadastros serão excluídos. Para evitar esses acontecimentos, é indicado que as pessoas olhem e atualizem o seu cadastro para não ter surpresas futuramente.

Vale a pena lembrar que o pente-fino começou a acontecer no mês de fevereiro deste ano e deve ser concluído até o final desse mês de março e, dependendo da situação, pode ir até o final do ano. Essa é uma medida criada pelo Governo Federal para conseguir garantir que os recursos sejam repassados para as famílias que realmente estão precisando nesse momento, famílias que estão em situação de vulnerabilidade social em pobreza ou extrema pobreza.

Até o momento, as informações são que 1,5 milhão de cadastrados devem ser excluídos até o final deste ano de 2023, se você não deseja que o seu cadastro esteja incluído, já deixa os dados todos atualizados.

Contas excluídas do Bolsa Família através do pente-fino

Como saber se minha conta pode ser excluída? Isso é fácil, basta observar alguns pontos, ou seja, as contas serão excluídas aquelas que está com o cadastro totalmente incompleto e desatualizado no Cadastro Único. O governo também informou que aqueles que por conta própria retirar a folha de pagamento do Bolsa Família ele perdoará esses beneficiários para alinhar todas as irregularidades que apareceu no cadastro.

Hoje, dia 27/03, começa o pagamento do Bolsa Família para os beneficiários que tem o NIS número final 6, confira abaixo:

NIS número final 6: 27 de março

NIS número final 7: 28 de março

NIS número final 8: 29 de março

NIS número final 9: 30 de março

NIS número final 0: 31 de março

É válido destacar também que nesse mês começou a pagar junto o valor adicional de R$ 150,00 para crianças menores de 6 anos.

