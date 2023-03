De olho no MERCADO: 10 profissões que vão BOMBAR com inteligência artificial

Não é de hoje que o mundo escuta falar sobre a Inteligência Artificial (I.A) com décadas de estudos, somente neste ano de 2023 que ela explodiu e chegou ao lar de milhões de usuários em todo o mundo. Através do ChatGPT, uma das I.As mais populares do mundo, os usuários conseguiram ver de perto o poder da inteligência artificial e sua aplicação no cotidiano. Embora muitas profissões possam sumirem em razão da I.A, dezenas de profissões deverão surgirem também. Veja abaixo 10 profissões que devem bombar com a inteligência artificial.

Gerente de Chatbot

Nada mais é do que um gerente entre o robô I.A e o usuário. É necessário que o cidadão tenha conhecimento técnico avançado em ChatBOT e na área de gestão de projetos. A fim de entrelaçar os conhecimentos e aplicá-los na prática para as melhoras dos chats inteligentes.

Desenvolver de chatbot

Cada chatbot deverá ter suas próprias singularidades, com isso, não basta ter uma I.A disponível – é necessário alguém para implantá-la dentro de um algoritmo. Sendo necessário ter conhecimento pleno em programação e desenvolvimento de software.

Técnico em chatbot

Ao contrário do desenvolver, o técnico irá analisar e realizar as devidas manutenções nos chats automáticos das empresas. Com isso, irá corrigir possíveis bugs e implementar pequenas correções que forem necessárias. É preciso ter conhecimento em programação de computadores.

Analista de Chatbot

O profissional irá analisar os sistemas e com isso realizar as devidas análises. Mediante isso, enviará relatórios para as outras equipes a fim de analisar os dados obtidos e realizar melhoras nos chats automáticos. A fim de deixá-lo cada vez mais ao padrão do cliente.

Especialista em I.A

É o profissional capaz de criar novas I.A mediante dados entregues. Isto é, através da criação de algoritmos e estrutura de dados. É necessário que o profissional capacite a máquina a pensar o máximo possível de maneira autônoma.

UX Designer

Embora já exista essa profissão, é necessário especialistas em experiência do usuário para garantir que os chats automáticos tenham uma boa interface – com facilidade em seu uso e ao agrado do usuário.

Consultor de Chatbot

O profissional precisa conhecer bastante o ambiente de trabalho e com isso realizar melhoras no ambiente para o pleno funcionamento para determinados clientes. Será responsável pela venda e logística do chat inteligente.

Engenheiro de dados

É o profissional capaz de criar algoritmos e aprimorar a interação entre o usuário e a inteligência artificial. Com isso, irá criar modelos diferenciados de aprendizado da máquina – a fim de otimizar cada vez mais as interações da I.A com os usuários.

Desenvolvedor e pesquisador

São os profissionais que criam os modelos de algoritmos e passam para os engenheiros de dados. Com isso, é necessário que haja também o pesquisador – a fim de buscar novas tecnologias no mercado a fim de implementá-las dentro do ambiente de trabalho já exercido e levar melhoras aos usuários.