Passo a passo TOP para deixar seu currículo como o de um LÍDER

O currículo é a nossa carta de ouro para conseguir entrar no mercado do trabalho hoje em dia, um mercado que está muito concorrido, é através do currículo que as empresas contratantes conseguem informações sobre o candidato e as apresentações de suas qualificações e até mesmo as experiências, porém é importante que todos esses tópicos estejam claros no currículo.

Separamos algumas dicas que como montar o currículo de forma clara e objetiva, confira abaixo:

Como deixar o currículo TOP

1 passo – Organize as informações do currículo

O primeiro passo de todos é fundamental ter uma organização das informações no currículo para ficar mais fácil de quando o RH pegar o currículo em mãos, sempre destaca as melhores informações e a área que está se candidatando, o currículo é a primeira impressão que ele tem da pessoa, então é preciso ter um capricho.

2 passo – Cronologia inversa

Uma dica interessante é a pessoa utilizar a cronologia inversa ano currículo, mas o que é isso? É quando a pessoa coloca primeiramente as informações mais recentes e destacando as atuais. Além de ser interessante é bem importante para profissionais que estão sempre atualizando seu conhecimento para se destacar no mercado.

3 passo – Reforce e destaque suas habilidades

Um ponto de extrema importância é conseguir destacar no currículo suas habilidades e experiências mais relevantes pois são essas informações que o contratante deseja saber, uma das dicas é que a pessoa atualize o currículo para cada tipo de processo seletivo, assim pode ter mais chances de ser chamado, coloque as experiências que mais se encaixam para a vaga que se candidatou.

4 passo – Deixa bem claro o seu objetivo

Um currículo claro e bem objetivo já ganha destaque na mesa do RH. Além disso, descreva suas habilidades, experiências, tudo que fazia em outras empresas, além de colocar sua formação acadêmica, ou seja, destaca as principais responsabilidade que você tinha em cada cargo para mostrar que você tem experiência e conhecimento.

Currículo destaque

Coloque na mente que o seu currículo deve ser o currículo destaque quando chegar nas mãos dos recrutadores, então crie um currículo bem estruturado, com informações clara e objetivas, coloque informações bem precisas para o seu tipo de perfil, principalmente dependendo da vaga que vai se candidatar, coloque suas principais habilidades que vai acrescentar para aquela vaga.

Infelizmente um currículo que não tem objetivo e não tem uma estrutura acaba indo para o lixo, como sabemos que isso acontece. Invista tempo no seu currículo, formações complementares, pois tudo isso pode valer a pena quando entrar no cargo e na empresa que sempre sonhou.

