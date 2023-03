5 NOVAS ferramentas do WhatsApp que vão impactar no seu perfil

O aplicativo WhatsApp vem mais uma vez trazendo novidades no mundo da tecnologia. O WhatsApp é um aplicativo mensageiro que é mais utilizado pelos brasileiros e no mundo inteiro, e dessa vez, eles lançaram alguns recursos inéditos e que podem fazer o público ficar interessados e ansiosos para essa novidade.

O aplicativo vem se destacando a cada mês com seus lançamentos e atualizações tecnológicos que estão melhorando o dia a dia dos seus usuários. Confira um pouco a mais no texto abaixo sobre essas ferramentas.

Veja as ferramentas do WhatsApp para usar no status. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

5 ferramentas do WhatsApp para usar no status

1º ferramenta: personalizar quem pode ver o status

Essa ferramenta além de ser uma boa opção para que pessoas indesejadas fiquem vendo o que você está compartilhando também é uma boa opção para privacidade, onde o usuário escolhe quem vê e quem não vê. É uma ferramenta que garante esse direito do usuário ao compartilhar algumas coisas no WhatsApp.

2º ferramenta: mensagens de voz de até 30 segundos

Uma ferramenta que ainda não é bastante conhecida pelos usuários é que agora é possível gravar uma mensagem de voz de até 30 segundos e compartilhar no status do WhatsApp, é um novo formato de comunicação dentro do aplicativo.

3º ferramenta: respostas com emojis

Várias pessoas gostam de comentar sobre o status de outras pessoas, e agora com a opção de reagir com emojis ficou mais fácil e prático, além de continuar a interação com apenas um toque que fica disponível na tela, é uma forma diferente de comunicação com amigos e familiares.

4º ferramenta: atualizações de status dos amigos

Sempre tem pessoas que não gostam de perder um status se quer de um amigo ou familiar, por isso, agora fica um círculo na foto de perfil da pessoa, para mostrar que tem status novo e assim podem acompanhar o que eles postarem.

5º ferramenta: prévias de links

Agora também é possível compartilhar no status prévias de links, ou seja, os usuários podem visualizar uma prévia através desse link, antes mesmo de clicar, e assim, automaticamente, os status fica mais interessantes e atrativos.

Aplicativo WhatsApp está sempre em atualização

O aplicativo WhatsApp está sempre atualizando e trazendo novidades para seus usuários, tudo para melhorar a experiência e navegação dentro do app. Essas ferramentas que destacamos sobre o status são novas formas de comunicação e interação com amigos e familiares através da tecnologia e que, provavelmente, nas próximas semanas todas essas atualizações já estarão disponíveis para todos os usuários.

Se caso ainda não apareceu para você tente atualizar o aplicativo, e se mesmo assim não aparecer espera por alguns dias e depois tente de novo, pois será de forma gradativa até chegar para todos os usuários.

