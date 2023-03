Bolsa Família: quem usa lotérica tem que SABER sobre esta novidade

Temos uma notícia para os novos beneficiários que entraram agora no maior programa social oferecido pelo Governo Federal, o Bolsa Família. Vamos tirar todas as dúvidas sobre as formas de pagamentos. Em 2022, o ex-presidente, Jair Bolsonaro, modificou o nome do programa e passou a se chamar Auxílio Brasil, além disso algumas regras também foram modificadas.

No dia 1º de março, foi oficializado pelo presidente Lula da Silva, o nome Bolsa Família para o programa, e com ele, novas regras e pagamentos adicionais foram complementados. Na época de Jair Bolsonaro foi dado para o povo um cartão para fazer o resgate do dinheiro, mas também tinha a possibilidade de fazer o saque pelo cartão Cidadão.

Mas agora que voltou com o Bolsa Família, os beneficiários desejam saber se é necessário utilizar o cartão para saque e como que as famílias devem fazer para aqueles que pegam o dinheiro pelas casas lotéricas.

Saque sem o cartão e feito em lotérica

Com a criação do aplicativo Caixa Tem facilitou a vida de muitos beneficiários, pois não é mais necessário ficar horas em filas para fazer o saque do dinheiro, hoje pode ser movimentado pelo app, já que tudo é serviço digital. E uma das novas possibilidades é fazer o saque com código e sem o cartão.

Para os beneficiários que já tem o cartão do Auxílio Brasil (antigo nome do programa) ou até mesmo o antigo cartão do Bolsa Família, pode continuar usando para receber os valores normalmente.

Passo a passo saque sem cartão

Vamos mostrar abaixo como fazer o saque em casa lotérica sem o cartão, confira o passo a passo:

1 passo – Entre no aplicativo Caixa Tem

2 passo – Na tela principal, clique na opção “Saque sem Cartão”

3 passo – Anote o código que o aplicativo vai gerar

4 passo – Na agência lotérica informa o código

Uma observação que é de extrema importância é que esse código tem duração de 1 hora após ser gerado do app, se caso ultrapassar o tempo e você não ter chegado na lotérica ou em um caixa eletrônico da Caixa, pode gerar outro código. Não se esqueça de levar um documento de identificação com foto.

O aplicativo Caixa Tem está disponível para download no Play Store para Android e iOS.

Saque somente com o CPF, é possível?

O banco da Caixa Econômica não autoriza o beneficiário a realizar o saque do programa social Bolsa Família com apenas o CPF, pois além do código que informamos acima, precisa levar um documento original de identificação com foto, fora isso só é possível fazer o saque utilizando o cartão.

