MAIS UMA VITÓRIA para quem está no Cadastro Único

Não é de hoje que há uma crise de empregos no Brasil, desde sempre as taxas de empregabilidade não foram tão altas e milhares de famílias acabam vivendo de “bicos” informais. Entretanto, nesta semana – os inscritos no Cadastro Único tiveram uma grande vitória que pode mudar e muito essa situação! Lembrando que o presidente Lula afirmou que os beneficiários do Bolsa Família que conseguirem um emprego irão ter o seu cadastro suspenso, entretanto, deixado no “stand-by”, para voltar a qualquer momento que precisar.

Inscritos no Cadastro Único recebem excelente notícia | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Inscritos no CadÚnico têm grande vitória

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) assinou nesta última sexta-feira, 24, uma parceria com o grupo Carrefour. Com isso, a empresa privada criou relações com o órgão público e ambos vão auxiliar os brasileiros nesta grande empreitada em busca de novas oportunidades de trabalho.

Para estar inscrito no CadÚnico é necessário viver em baixa renda. Com isso, as famílias que tiverem membros acima de 18 anos já irão começar a usufruírem desta parceria. Agora o Carrefour irá contratar jovens e adultos que estiverem devidamente inscritos no CadÚnico.

Isto é, boa parte das ofertas de empregos serão destinadas a essas pessoas. Através de processos seletivos diretos que irão direcionar essas pessoas para o mercado de trabalho. Haverá uma priorização nas mulheres negras e outros grupos sociais sob vulnerabilidade.

A priori, o acordo é de 01 ano e poderá se estender de acordo com critérios internos. A empresa privada afirma que pelo menos 10% das vagas anuais serão destinadas aos brasileiros que estiverem devidamente inscritos no Cadastro Único. Com isso, o Governo pretende capacitar essas pessoas e colocá-las no mercado de trabalho.

Visto que isso é uma ação conjunta de órgãos públicos e privados. A fim de reduzir o máximo possível as condições socioeconômicas de algumas famílias no Brasil.

Leia mais: O que é o CÓDIGO 737 que jovens estão usando no WhatsApp?

Vagas são divulgadas

Anualmente a empresa Carrefour contrata milhares de pessoas, e percebendo isso – foi o alvo ideal para uma parceria de interesses entre o MDS e a empresa. Com isso, algumas vagas disponíveis para o setor foram divulgadas. Lembrando que elas não isentam os candidatos a terem suas respectivas capacitações.

Por exemplo: em uma vaga de operador de caixa, é preciso que o candidato tenha experiência ou certificação. A inscrição no CadÚnico irá apenas facilitar o acesso à vaga em questão.

Veja quais são as vagas ofertadas (algumas delas)

Atendimento ao público;

Operador de caixa;

Auxiliar de estoque;

Agente de limpeza.

Ainda não foram divulgadas as datas oficiais cujo os processos seletivos irão começar. Entretanto, tudo indica que seja neste primeiro semestre de 2023. A fim de começar o segundo semestre a todo vapor e todos em seus devidos lugares.

Lembrando que o Governo anunciou que está estudando maneiras de não suspender o Bolsa Família de famílias que conseguirem empregos de carteira assinada – mas sim, deixá-las em modo “stand-by” a fim de não perder o benefício por completo, mas deixá-lo pausado e caso precise novamente, com alguns cliques e comprovações recebê-lo sem haver a necessidade de voltar para o início da fila novamente.