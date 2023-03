Descubra se você foi cancelado ou se ainda está dentro do Bolsa Família

Desde o início do Governo Lula os ministros responsáveis pelo Bolsa Família e Desenvolvimento Social – afirmaram acerca da necessidade de reformulação do benefício, a fim de retirar os cadastros irregulares, que no início do ano já somavam mais de 10 milhões – sendo que 6 milhões representavam as famílias unipessoais. Há 03 semanas o Governo Federal passou a notificar algumas famílias através de mensagens de texto (SMS) sobre a suspensão do benefício, outras via e-mail, etc. Soma-se mais de 1 milhão de cadastros bloqueados. Veja como consultar e o que fazer nesses casos.

Como saber se fui cancelado do Bolsa Família? | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Consultar Bolsa Família

Muitos brasileiros acabam ficando com medo de terem seus cadastros bloqueados. Visto que na maioria dos casos o bloqueio aconteceu em decorrência de suspensões por conta de irregularidades na renda apresentada.

Visto que parece receber o benefício o brasileiro precisa viver sob pobreza ou extrema pobreza – fato que não acontece na maioria das famílias. Outro grande problema é acerca da sonegação de renda, na qual muitas famílias acabam não colocando a real renda familiar.

Dentre os problemas apresentados, o alto índice de famílias unipessoais acabou surpreendendo a todos. No momento que cresceu bastante – ficou averiguado acerca de possíveis fraudes, a fim de vários membros de uma mesma família conseguissem receber o benefício.

Por essas e outras o Governo precisou começar um pente-fino, e então, bloquear essas pessoas. No início do ano o Governo abriu a possibilidade das pessoas com cadastros irregulares se deinscrevessem do Cadastro Único por conta própria – a fim de evitar possíveis punições, mas poucas optaram por isso.

Para consultar o Bolsa Família é preciso baixar o aplicativo “Bolsa Família” disponível para Android ou iOS. Então, o titular da conta irá realizar login com seus dados de cadastro. Isto é, número do benefício/CPF e senha cadastrada.

Caso o benefício tenha sido bloqueado, aparecerá uma mensagem indicando. Caso contrário, irá entrar normalmente para a realização das demais ações dentro do aplicativo; bem como visualizar as transações, cronograma, etc.

Fui bloqueado, o que fazer?

Dentre as famílias bloqueadas, é possível que uma ou outra tenha sido bloqueada de maneira indevida – ou seja, cumpria todos os requisitos. Nesses casos, é recomendado ir até o CRAS local e refazer o cadastro. Indicando que ocorreu um erro durante a varredura e o cadastro foi suspenso de modo irregular.

Visto que nesses casos, é possível que a família tenha que voltar para o início da fila e esperar a aprovação do zero novamente. Entretanto, indo até o CRAS local é possível abrir o requerimento.

Desse modo, a família terá uma certa vantagem em relação as demais. Ou então, poderá ligar para o Ministério da Cidadania “Número 121” e então, buscar as informações necessário para o desbloqueio do benefício.

A priori, o Governo busca apenas uma maneira de tornar ainda mais democrático o benefício. Chegando aos brasileiros que realmente precisem do benefício.