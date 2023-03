Consiga um certificado de Harvard: 65 cursos GRÁTIS e digitais

A faculdade de Harvard é uma das mais famosas e nomeadas no mundo da educação, quem não gostaria de ter um curso de Harvard no currículo, não é mesmo? Com certeza trará um peso no currículo com esse destaque da universidade mais conhecida e concorrida pelos estudantes.

Quer saber como isso é possível? Como é possível ter um curso de Harvard no currículo? Confira abaixo:

Harvard está oferecendo mais de 500 aulas gratuitas e pagas. Imagem: FreePik

Como ter no currículo uma formação de Harvard

Vamos te mostrar que agora isso é possível ter no currículo certificado da universidade Harvard, pois ela está oferecendo 65 cursos para que esses profissionais consigam passar para outras pessoas tudo que aprenderam. É válido destacar que esses cursos são totalmente gratuitos e online.

Quero fazer um curso de Harvad, o que devo fazer?

Existem diversas áreas e várias possibilidades, tem áreas na educação, literatura, programação, negócios e diversos outros, cada curso oferece um tempo de duração e existe também um prazo para que esse curso seja concluído.

Também tem a possibilidade, se caso o aluno desejar ter mais tempo para estudar ou o acesso perpétuo é necessário fazer o pagamento para isso. Harvard ainda divulgou que quem quiser ter um certificado de conclusão precisa efetuar o pagamento de U$ 99, que isso convertido em real é de R$ 518,00.

Assistir os conteúdos dos cursos

É válido destacar que os cursos da universidade Harvard são ministrados em inglês, no entanto, dentro da plataforma tem ferramentas para os alunos conseguir compreender melhor, como os exemplos de legendas e até mesmo transcrições.

Os conteúdos oferecidos são autoinstrucionais, ou seja, eles não precisam contar necessariamente com a presença de um professor ou até mesmo um tutor, isso porque os alunos têm o direito de escolher tirar suas dúvidas através do e-mail e dos fóruns.

Inscrições

As pessoas que têm interesse precisam fazer inscrição dentro da plataforma, assim que o cadastro é finalizado, automaticamente, as aulas já são liberadas para esse aluno ter acesso e começar a estudar, a única coisa que o aluno precisa ficar atento é o prazo de término, no entanto, o aluno tem autonomia para estudar no horário que ele tem disponibilidade.

É importante destacar que existem mais de 500 sugestões de temas de aula, seja aulas gratuitas como pagas, basta entrar na plataforma e verificar as opções. Algumas não estão com inscrições abertas, acesse o site oficial e confira.

