Seu carro usa GASOLINA? É melhor você conferir o comunicado geral

Embora alguns veículos funcionem com outros tipos de combustíveis, como diesel e álcool – a gasolina ainda é o mais usado no Brasil. Visto que a maioria dos carros e motos populares adotam a gasolina como combustível único ou principal. Desse modo, quando há oscilações no preço da gasolina – sem sombra de dúvidas há de afetar o bolso dos brasileiros. Em entrevista nesta última quinta-feira, 23, Jean Paul Prates – Presidente da Petrobras, anunciou algo muito importante para os brasileiros!

Preço da gasolina pode despencar nas próximas semanas | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Preço dos combustíveis cai e PPI é explicada

Durante uma entrevista, o presidente da Petrobras afirmou que o preço do combustível deve cair nas próximas semanas. Visto que ele ressaltou acerca da baixa do diesel neste fim do mês. Lembrou então que o órgão adota o Preço de Paridade de Importação (PPI) apenas como uma referência de preço e não como um “dogma” a ser seguido.

Além disso, Prates afirmou que irá sempre tentar ofertar os melhores preços para os clientes. Quando der para baixar, fará isso! Muitos brasileiros se atentaram ao termo usado, PPI. Embora muitos desconheçam – é o índice usado para medição dos valores do combustível no país.

Com isso, os valores são baseados no custo de importação do combustível para determinado local. Os valores são montantes referentes a preços estrangeiros, custos de câmbio e transporte – e uma determinada margem para compensar possíveis prejuízos.

O sistema PPI foi implementado no Brasil há 07 anos, no Governo Michel Temer. Prates ainda afirmou que deve seguir a referência internacional – e se lá fora o combustível abaixa, não há o porquê a Petrobras manter o preço elevado. Entretanto, ressaltou que eles não podem virar uma bolha no mundo – precisam seguirem esta referência.

Leia mais: Estabilidade é GARANTIDA para todos os trabalhadores acidentados?

Como economizar combustível?

Seja com o preço alto ou baixo é sempre bom economizar combustível e principalmente comprá-lo com descontos. Os postos de combustíveis logo cedo ainda estão com os seus preços referentes aos dias anteriores, sem que tenha ocorrido uma atualização dos valores. Abastecer o veículo logo cedo é uma boa alternativa para abastecer com os melhores preços.

Na cidade é quase que impossível economizar combustível, visto que é necessário reduzir a todo momento as marchas do veículo. Entretanto, algumas dicas podem auxiliá-lo na hora de rodar com veículo e economizar alguns centavos.

Sempre que possível, ande com o ar=condicionado desligado.

Sempre que possível, mantenha a mesma marcha no veículo e evite ficar reduzindo a todo momento.

Dê arrancadas menos bruscas no veículo, a fim de consumir menos energia;

Não leve muito peso desnecessário no veículo e evite ladeiras.

São dicas práticas que ao serem aplicadas acabam auxiliando o motorista completamente. Lembrando que tudo indica que nesta semana os preços já vão começar a cair e se estenderá até a próxima semana.