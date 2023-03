ATENÇÂO! Lista dos CANCELADOS do Bolsa Família é liberada pelo governo

Uma péssima notícia acaba de vir à tona para os beneficiários do Bolsa Família, trata-se da exclusão de mais de 1,5 milhão de beneficiários do programa de transferência de renda. De acordo com o ministro da pasta, esse quantitativo de pessoas é referente a todas aquelas que estavam cadastradas de maneira irregular no Cadastro Único. Portanto, já não farão mais parte da folha de pagamento do Bolsa Família.

O número de beneficiários excluídos deve aumentar

Desde que o atual presidente, Luiz Inácio Lula tomou posse, ele já demonstrou que queria tomar alguma atitude a fim de excluir do Cadastro Único os beneficiários que estavam incluídos de maneira irregular. E para isso, um verdadeiro pente-fino foi feito, para tirar as pessoas que não se enquadraram nos critérios do programa para dar espaço para aquelas que realmente precisam.

Por isso, a previsão é que nos próximos meses, mais beneficiários sejam tirados do Bolsa Família. Já que um levantamento realizado constatou que mais de 2 milhões de beneficiários estavam fora das regras para participar do Bolsa Família.

E ao todo, dos 40 milhões de registros que há no Bolsa Família, cerca de 10 milhões de pessoas precisam comparecer ao CRAS para atualizar os seus dados cadastrais, portanto, a previsão é que o número de pessoas irregulares aumente ainda mais. Já que a maioria das pessoas que não estão dentro das regras do programa, são aquelas que estão acima da renda exigida.

O pente-fino deve permanecer até o final do ano

A previsão é que até o final do ano permaneçam as ações para retirar do Bolsa Família todas as famílias irregulares. Neste primeiro momento, foi retirado os beneficiários que estão com erros mais ‘grotescos’. Todavia, em um segundo momento, todos que não estão dentro dos padrões exigidos, deverão ser retirados.

Como as famílias unipessoais, isto é, formadas por apenas um membro. O número delas aumentou bastante nos últimos anos, o que acabou levantando uma grande suspeita por parte do Governo Federal, que percebeu, que a maioria dessas pessoas são aquelas que se desmembraram de uma família para garantir dois benefícios.

Portanto, essas pessoas também devem ser retiradas do Bolsa Família. Como as pessoas que estão com renda acima do status de pobreza ou extrema pobreza. Houve casos registrados, de famílias formadas por apenas uma pessoa cuja renda era de nove salários, isto é, algo totalmente fora da realidade das verdadeiras pessoas que precisam do Bolsa Família.

