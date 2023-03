Caixa libera saque de R$ 6.220 do FGTS; só alguns poderão receber o dinheiro

Como o Brasil todo ficou sabendo, infelizmente, o litoral norte de São Paulo foi abalado por uma forte chuva, que fez com que várias pessoas fossem à óbito, além disso, centenas de moradores perderam suas casas, por conta das fortes chuvas. Por conta do ocorrido, várias cidades entraram em estado de calamidade pública, e o governo estadual voltou-se para essas regiões, a fim de ajudá-las. Mas o que poucos sabem, é que os trabalhadores que tiverem saldo no FGTS e morarem nas regiões afetadas, podem ter direito a sacar até R$ 6.220, entenda como.

Quem tem direito a realizar o saque do FGTS?

Há alguns casos em que os trabalhadores podem realizar o saque do FGTS, por exemplo, no mês do seu aniversário, o famoso saque-aniversário, ou em caso de demissão sem justa causa. Mas também, há outra maneira de realizar o saque, pouco usual, mas que existe.

Isto é, trata-se dos casos que ocorreu algum tipo de desastre natural que ocasionou uma situação de calamidade pública. Por isso, os moradores afetados, que perderam suas casas e que estão desabrigados ou enfrentando os malefícios das chuvas, podem optar pelo saque emergencial.

Para conseguir sacar o valor, o trabalhador tem duas opções, a primeira é comparecer de maneira presencial em uma agência da Caixa Econômica, levando consigo os seus documentos pessoais e um comprovante de residência, que deve ter sido emitido nos últimos 120 dias. Mas também há como realizar o procedimento pelo aplicativo do FGTS, que está disponível tanto para Android quanto para iOS.

Como realizar o saque e quais documentos necessários?

Como salientado, é preciso levar os documentos pessoais e também o comprovante de residência. Mas é importante lembrar que se ele tiver o nome do cônjuge, é preciso levar também documentos que comprovem o relacionamento, seja uma certidão de casamento ou escritura pública de União Estável.

Para efetuar o saque pelo aplicativo, é preciso ir até a opção ‘Meus saques’, após isso, em ‘outras situações’ e por fim, escolher Calamidade Pública. Após isso, será solicitado alguns documentos, que devem ser anexados antes do término da solicitação.

Por fim, saiba que o governo estadual e o governo federal estão traçando planos para ajudar toda a região que foi afetada pela chuva. O governador local, pretende, dispor de meios para que a população possa voltar a ‘andar’ com as próprias pernas. Principalmente, as pessoas que perderam seus negócios por conta das chuvas, por isso, várias linhas de crédito também estão sendo disponibilizadas.

