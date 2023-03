Revelado! Estes grupos vão receber antes dos outros a restituição do IR 2023

No último dia 27, a Receita Federal liberou a lista com todas as pessoas que terão prioridade na hora de receber a Restituição do Imposto de Renda. Isto é, valores que elas pagaram de Impostos no ano passado, todavia, foram gastos com saúde ou educação (privada) serão restituídos. Confira a lista das pessoas que terão prioridade na hora de receber o valor e entenda a diferença entre a restituição e a antecipação da restituição do Imposto de Renda.

Quem são os grupos prioritários?

Já há alguns grupos que têm prioridade na hora de receber a restituição do Imposto de Renda, mas a grande novidade é a inclusão das pessoas que optarem por fazer a declaração pré-preenchida e também aquelas que optarem por receber os valores da restituição do Imposto de Renda via Pix. Lembrando que a chave Pix precisa ser o número do CPF. Lembrando que as declarações vão do dia 15 de março até o dia 31 de maio.

De acordo com o auditor-fiscal que é responsável pelo Imposto de Renda neste ano de 2023, as mudanças foram realizadas a fim de minimizar alguns erros que estavam ocorrendo nos anos anteriores: “[…] são dois itens que minimizam os erros do contribuinte. Na hora de informar agência e conta no programa para receber a restituição, muitos cidadãos erram os dados e isso atrapalha o recebimento de valores.”

Portanto, a lista completa de quem terá prioridade na restituição do Imposto de Renda é:

Idosos com idade superior a 80 anos ou idosos com 60 anos ou mais que possua alguma deficiência ou doença grave;

Professores e os contribuintes que utilizarem a declaração já pré-preenchida ou escolherem receber os valores via Pix.

Há como receber os valores antes do prazo?

O auditor responsável pelo Imposto de Renda, em 2023, explicou que aquelas pessoas que fizerem suas declarações mais cedo, receberão os valores mais cedo também. Já que a lista dos contribuintes que irão receber valores de volta, fecha todos os dias 10 de cada mês. Portanto, se você faz parte de um grupo prioritário, ao enviar a declaração antes, provavelmente, receberá no primeiro lote.

Além disso, há como ter a antecipação da restituição do Imposto de Renda, mas ao contrário do que muitos pensam, isso não tem relação alguma com a Receita Federal, isto é, a antecipação funciona apenas como uma espécie de empréstimo.

E o empréstimo em questão, usa como garantia a restituição do Imposto de Renda. Mas nem sempre vale a pena optar por isso, uma vez que as condições e os juros são elevados.

