Quem tem que declarar Imposto de Renda em 2023? Veja como saber

Todos os anos, alguns grupos de brasileiros precisam declarar o Imposto de Renda, para evitar algumas penalidades, como ter o CPF suspenso ou até mesmo pagar multas futuramente. Para a alegria de muitos, a maioria das regras são iguais às do ano passado, mas há alguns pontos que mudaram. Confira tudo que você precisa saber e não perca o prazo, que irá durar do dia 15 de março até o dia 31 de maio.

Quem deverá declarar Imposto de Renda em 2023?

Só é obrigado declarar o Imposto de Renda em 2023, quem no ano-base, isto é, 2022, cumpriu alguns requisitos, entenda quais são eles:

Ter recebido rendimentos tributáveis, seja salário, aluguéis, aposentadoria ou outros do tipo, com valores superiores a R$ 28.559,70;

Recebeu rendimentos isentos ou que não são tributáveis ou tributados somente na fonte, com valores superiores a R$ 40 mil;

Exerceu alguma atividade rural e ganhou valores superiores a R$ 142.798,50;

Até o dia 31 de dezembro, era dono de bens ou possuía direitos sobre eles, até mesmo em terra nua, que o valor fosse superior a R$ 300 mil;

Obteve lucro na venda de bens ou direitos;

Solicitou isenção de imposto sobre o lucro na venda de algum imóvel residencial, mas é importante ter comprado outro em até 6 meses;

Vendeu ações na bolsa e o valor foi superior a R$ 40 mil.

Nesse viés, se torna isento de declarar Imposto de Renda quem:

Não se enquadrar nas situações citadas anteriormente;

For dependente de alguém que já declara Imposto de Renda;

Fazer a declaração conjunta com o cônjuge, desde que o valor dos bens individuais não ultrapasse os R$ 300 mil.

Quais são as novas regras do Imposto de Renda que valerão no ano de 2023?

Uma das primeiras mudanças diz respeito às pessoas que irão ter prioridade na hora de receberem a restituição do Imposto de Renda. Aquelas que usarem a declaração pré-preenchida ou optarem por receber o valor via Pix, terão prioridade na hora de receber tais valores.

Outra mudança pontual, está beneficiando os investidores da Bolsa, que anteriormente, precisavam declarar qualquer venda realizada, agora, isso não será mais necessário. Ele só precisará realizar tal declaração, caso a soma dos valores seja superior a R$ 40 mil.

Lembrando que nos próximos anos, irá ocorrer uma ampliação da faixa de isenção do Imposto de Renda. A meta do Governo é em breve, a faixa ficar em R$ 5 mil. A meta é que até o final do atual governo, isso venha acontecer.

