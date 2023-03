Caixa bate o martelo e afeta TODOS os beneficiários do Bolsa Família

Após a suspensão da possibilidade de realizar empréstimo consignado utilizando o Bolsa Família, neste mês, novas regras foram adotadas para que a modalidade pudesse voltar a ser oferecida aos beneficiários. Contudo, a Caixa Econômica Federal decidiu que não iria mais oferecer a modalidade em questão. Ao que tudo indica, é porque com as novas regras, a operação não se paga e não se torna vantajosa. Anteriormente, o empréstimo havia sido suspenso por sugestão do TCU.

Como irão funcionar as novas regras para o empréstimo?

Agora, as novas regras para quem quiser fazer um empréstimo usando o Bolsa Família mudaram, isto é, o procedimento se tornou um pouco menos vantajoso, seja para o banco, seja para o beneficiário. Já que anteriormente, podia ser descontado do benefício até 40% do total, agora, o desconto não pode ultrapassar 5%.

Outro ponto que mudou foi acerca do prazo de pagamento, que anteriormente, era de 02 anos, agora, é de apenas 6 meses. E por fim, os juros também foram regulamentados, antes os juros poderiam ser de 3,5%, agora, só podem ser de 2,5% ao mês. Lembrando que as regras são válidas para contratos celebrados futuramente, os assinados anteriormente, irão continuar com as mesmas regras.

“Com as novas regras, a operação não se paga. Além disso, esse produto teve um cunho eleitoral, a Caixa foi o banco que mais ofertou crédito, com R$ 7,6 bilhões. É uma excrescência. Não posso ofertar crédito em um auxílio para uma pessoa se alimentar. Na minha opinião, isso tem de ser anulado”, salientou a presidente da Caixa.

E o que irá acontecer com as pessoas que já contrataram o empréstimo?

Para os beneficiários que contrataram o empréstimo anteriormente, usando as regras antigas, que permitia o desconto de até 40% do valor do benefício, nada mudará, eles precisarão pagar da mesma maneira. E o prazo e os juros são os antigos, isto é, 24 meses para pagar e juros de até 3,5% ao mês.

Todavia, a Caixa pretende, a partir do mês de março, ajudar esses beneficiários, a fim deles renegociarem as taxas de juros para que o valor da dívida possa diminuir. Não sabe-se ao certo como irá ocorrer essa diminuição, mas a Caixa entende, que neste momento, é o melhor a se fazer.

Vale lembrar que em março, também haverá algumas novidades no Bolsa Família, como o acréscimo de R$ 150 por cada criança com idade inferior a 6 anos, presente em uma família. Com o valor extra, haverá famílias que irão receber R$ 900 mensalmente do Bolsa Família.

