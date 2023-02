Cadastro Único pode facilitar a vida de aposentados e pensionistas; saiba como

Neste ano de 2023 o INSS – Instituto Nacional do Seguro Social – ficará como o responsável para conduzir toda a parte do procedimento anual a “prova de vida”. Ou seja, os beneficiários que recebem ao longo prazo que ainda estão vivos.

Terá algumas mudanças que podem fazer o cruzamento de informações com os sistemas do governo, e assim saberá se o segurado continua vivo, assim o Instituto Nacional do Seguro Social vai receber dados diretamente dos órgãos que serão parceiros e os abaterá com os dados que já estarão na base.

Quer um exemplo?

Quando uma pessoa toma a vacina contra Covid-19 no posto de saúde público na sua vila, logo o Instituto Nacional do Seguro Social vai receber a informação de que a pessoa se vacinou, e tudo isso vai entrar no pacote de informações sobre aquela determinada pessoa.

Ao longo do tempo, esse pacote de informações irá conter informações diferenciadas e de todo o tipo, referente a base de dados desses parceiros. Por fim, assim que o total de informações forem cadastradas e se tornar o suficiente, automaticamente o sistema vai avaliar como prova de vida concluída, e assim será garantido a manutenção do benefício até o ano seguinte.

Atualizar CadÚnico serve como prova de vida?

A resposta é sim, atualizar o cadastro vai mostrar que a pessoa ainda está viva, além disso existem também outros dados que podem servir como prova de vida para o INSS, segue abaixo;

Vacinação

Votar nas eleições

Emissão ou renovação de documentos oficiais (RG, CNH, carteira de trabalho, alistamento militar) feitas presencialmente ou com reconhecimento biométrico

Declaração de Imposto de Renda

Saque de benefícios com uso do reconhecimento biométrico;

Acesso a sites e aplicativos do Governo Federal usando a conta Gov.br com selo ouro ou outros sistemas que possuam certificação e controle de acesso

Contrato de empréstimo consignado com uso do reconhecimento facial

Atendimento presencial nas unidades do INSS ou com uso do reconhecimento biométrico em bancos e outras instituições parceiras

Perícia médica online ou presencial

Atendimento médico no SUS ou em rede conveniada

Cadastro nos órgãos de trânsito ou de segurança pública

Lembrando que a data de prova de vida é o mês de aniversário da pessoa, ou seja, o Instituto Nacional do Seguro Social tem pelo menos 10 meses a partir do aniversário da pessoa para provar que o segurado está vivo, se por acaso acontecer do INSS não conseguir juntar todas as informações necessárias, o segurado terá 60 dias para fazer o procedimento.

