Vai alugar? Confira quais pontos precisam de mais atenção

Pessoas que tem desejo de começar um negócio ou até mesmo mudar do lugar onde mora, mas infelizmente como comprar imóvel está caro, a opção que está crescendo no mercado é o aluguel, ou seja, alugar está dentro das opções mais viáveis para os brasileiros.

Uma pesquisa feita pela agência Today, mais de 80% dos millenials, ou seja, a geração que nasceu depois no início da década de 80 até o final do século, estão preferindo alugar casas em vez de comprar.

Especialista sobre o assunto dá dicas ao alugar algum imóvel

Ricardo Laham, que é Sócio e CEO da Vila 11, que é uma empresa totalmente brasileira e referência no mundo do empreendimento multifamily, ou seja, que desenvolve, administra e também opera em residenciais em algumas regiões de estratégia em São Paulo.

Ricardo selecionou algumas dicas para quem deseja alugar imóvel neste ano de 2023, confira abaixo:

A localização

Ricardo afirma que quando a pessoa vai escolher uma localização para morar ou para abrir um negócio precisa ter uma estratégia para assim ter mais retorno e ganho também, e quando fala em retorno não é só financeiramente, mas de tempo também, porque as vezes escolhe um lugar para morar, porém é longe de tudo e não tem acesso fácil, isso atrapalha a qualidade de vida.

Residência

Quando for escolher onde morar ou onde trabalhar, conhecer e visitar antes o lugar para verificar a real condição do imóvel e não já dar um ponto final pela internet porque as vezes foto engana. A pessoa deve analisar as condições do imóvel, se está conservado, a segurança técnica, instalações, se tudo estiver em ordem não é apenas que está tudo certo e sim um sentimento de confiança que não terá dor de cabeça com esses problemas após alugar.

Perspectiva do futuro

Um ponto interessante que Ricardo destaca é que quando for alugar um espaço, tenha em mente quais são os seus planos no futuro, qual a sua perspectiva, o que deseja fazer, esse espaço vai te ajudar? O aluguel é uma forma também da pessoa não ficar presa totalmente naquela região e tem opção de mudar quando quiser, mas para evitar dor de cabeça de ficar mudando toda hora de lugar, pesquisa um local realmente que vai agregar e ajudar a fluir em seus sonhos.

Atenção com o locador

Um ponto menos importante que o especialista destaca é também a pessoa conhecer todas as partes que envolve a locação residencial, atenção com o locador, verificar as condições de pagamento se realmente cabe no seu bolso, para que assim tudo aconteça corretamente e com transparência na hora de assinar o contrato.

