Governo libera novo auxílio EXCLUSIVO de R$ 400 para estes grupos

A cada novo auxílio anunciado, a população tem a certeza de que terá ainda mais ajuda do Governo Federal, principalmente no quesito financeiro. E um auxílio anunciado recentemente se enquadra perfeitamente nesse contexto.

Sua oferta, porém, é destinada a um grupo muito específico de pessoas do estado de São Paulo, e tem o limite de pagamento correspondente a R$ 400 por mês.

Mais informações a respeito desse auxílio e quem de fato poderá recebê-lo podem ser conferidas na leitura dos tópicos a seguir.

Do que se trata o novo auxílio de R$ 400 disponibilizado pelo governo

O novo auxílio ofertado pelo Governo Federal foi aprovado por Luiz Inácio Lula da Silva (PT – Partido dos Trabalhadores), e terá o valor oficial de R$ 400.

Porém, ao contrário do que muitas pessoas imaginam, esse não será um auxílio nacional: ele será pago somente às famílias que sofreram perdas durante as chuvas que atingiram diversas cidades do litoral do estado de São Paulo.

Além disso, vale frisar que não basta somente residir nas cidades em questão e ter sofrido perdas materiais, por exemplo: é imprescindível que as famílias estejam devidamente cadastradas no Cadastro Único Para Programas Sociais do Governo Federal, também chamado de Cadastro Único, ou de somente CadÚnico.

Afinal, é por meio desse programa que os repasses poderão ser feitos, considerando seu banco de dados.

As regras que devem ser seguidas para solicitar esse novo auxílio, portanto, são:

Estar devidamente regularizado dentro do Cadastro Único, com informações atualizadas;

Viver em uma situação que seja considerada de vulnerabilidade social;

Morar em uma das áreas do litoral paulista que foram afetadas pelas fortes chuvas de fevereiro.

Lembrando que as cidades que sofreram com as chuvas são:

Guarujá

Caraguatatuba

Bertioga

Ubatuba

Ilhabela

São Sebastião

Veja também: URGENTE! Novo Bolsa Família nesta quinta-feira; veja o que muda

O saldo do FGTS também pode ser utilizado nessas situações

Além de terem direito a essa novo auxílio exclusivo, no valor de R$ 400, as famílias atingidas pelas chuvas também podem recorrer ao adiantamento do Bolsa Família.

Todos os beneficiários que residem nas cidades acima citadas terão o repasse feito no dia 20 de março, a fim de que tenham mais uma possibilidade de lidar com os gastos inesperados que surgiram.

Por fim, vale relembrar que o saldo do Fundo de Garantia do tempo de Serviço (FGTS) também pode ser utilizado na modalidade de saque chamada de Saque Calamidade.

Tal modalidade é voltada justamente para famílias que tiveram suas residências atingidas pela chuva, por exemplo, ou que viveram outro momento de calamidade e necessitam de auxílio financeiro.

Cabe à prefeitura, portanto, decretar tal estado de calamidade, para que então os moradores possam fazer os resgates dos saldos das contas inativas e ativas, no valor máximo de R$ 6.200.

Também serão as prefeituras que farão o repasse de R$ 400, relacionado ao novo auxílio aprovado por Lula.

Veja também: Novo concurso do Ibama 2023: edital deve trazer muitas vagas