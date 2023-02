Você está na lista? Governo deve excluir quase 1,5 milhão do Bolsa Família

O Bolsa Família é um programa de transferência de renda que atualmente atende milhões de pessoas, mas infelizmente, uma má notícia acaba de chegar para uma boa parte delas. Trata-se da exclusão de 1,5 milhão de pessoas do Bolsa Família, a maioria acabará sendo retirada do programa pois foram constatadas algumas irregularidades em seu cadastro. Todavia, cerca de 700 mil novas pessoas devem fazer parte do programa. Lembrando que a análise total irá ocorrer até o final do ano, portanto, o número de pessoas excluídas deve aumentar, confira se você não está no grupo.

Quais as principais irregularidades encontradas?

O Bolsa Família atualmente atende cerca de 22 milhões de famílias em todo território brasileiro, transferindo para elas, mensalmente, a quantia de R$ 600. Todavia, do número citado, cerca de 1,5 milhão de famílias devem ser retiradas do programa, uma vez que o sistema achou algumas irregularidades no cadastro e na renda que elas declararam também.

Por isso, os dois principais motivos são: famílias formadas por apenas uma pessoa que irão sair do programa por conta que apenas se desmembraram da família principal e famílias que estão ganhando mais do que o que deviam ganhar para se enquadrarem dentro do programa Bolsa Família. Portanto, os beneficiários que estão dentro da situação descrita, serão retirados do programa.

Uma funcionalidade do Cadastro Único irá permitir que as pessoas saiam de maneira voluntária do programa, sem precisar ser de modo compulsório e até o momento, a iniciativa tem dado certo, várias pessoas se conscientizaram e por conta própria saíram do Bolsa Família. Vale lembrar que elas podem sair do programa em questão, mas serem remanejadas para outros programas sociais que se enquadrem, como desconto na conta de luz, por exemplo.

Bolsa Família estará de cara nova

Do mês que vem em diante, isto é, março, o Bolsa Família irá de maneira oficial retornar ao Brasil. Uma vez que até o momento – embora muitos não saibam – o programa vigente ainda é o Auxílio Brasil, que no começo do ano, o atual presidente Lula prorrogou sua vigência por mais 60 dias.

Agora com o novo Bolsa Família, as famílias irão receber o valor de R$ 600 mensais, além disso, a depender da família, o benefício poderá chegar até R$ 900. Já que para cada criança com idade inferior a 6 anos, haverá um acréscimo de R$ 150.

Mas também haverá algumas obrigações que as famílias precisarão cumprir, como sempre manter a carteira de vacinação das crianças em dia e para aquelas que estão em idade escolar, é preciso que a frequência delas seja satisfatória. E em caso de gestante, ela precisará passar por um acompanhamento médico.

