Moeda “comum” de 50 centavos pode valer milhares de reais; veja se você tem

Você pode ter R$ 1.800 em sua carteira neste momento e não sabe! Mas calma aí, isso pode está acontecendo por há uma simples moeda de apenas 50 centavos que a depender do seu modelo, pode valer o montante citado. Ela é bem rara, atualmente, ela está com 11 anos que foi fabricada, mas um erro pontual em sua cunhagem, faz ela ser tão valiosa hoje em dia. Portanto, saiba qual erro é esse e como você pode conseguir tanto dinheiro com uma simples moeda.

O setor de numismáticos encontra-se em ascensão no Brasil

Esse nome que a priori parece ser bem estranho, refere-se a pessoas que colecionam moedas. Mas também, pode se referir a outras pessoas que estudam a história e a cultura de um certo país, usando como base apenas as cédulas, moedas e medalhas de uma determinada região.



E atualmente, esses colecionadores podem pagar altos valores por determinadas moedas. Como as moedas que foram fabricadas no Brasil na época das olimpíadas. E não para por aí, não é apenas as moedas distribuídas durante as olimpíadas, desde a entrega da tocha, todas as moedas temáticas valem ‘ouro’ praticamente.

Mas a moeda da vez, que está chamando bastante atenção, é uma moeda de 50 centavos, que no momento que estava sendo fabricada, sofreu um grande erro e ficou com a sua cunhagem danificada. Isto é, em sua face, ela só exibe o algarismo 5, em vez de exibir o algarismo 5 e o 0.

Por que essa moeda é tão rara?

A moeda é tão rara porque não é qualquer dia que se encontra uma moeda de 50 centavos faltando o 0, né? Além disso, na época que foi fabricada, isto é, em 2012, apenas 44 mil exemplares dela foram fabricados. E no momento que o Banco Central percebeu o grave erro, começou a tirá-las do mercado.

Mas se você ficou interessado em obter dinheiro de uma maneira tão fácil, saiba que há outras oportunidades. Por exemplo, se você é do tempo das notas de R$ 1, saiba que as que foram fabricadas até o ano de 2006, atualmente, podem valer até R$ 275. Ou então, as de R$ 5 que possuem um asterisco após o seu número de série, elas podem valer até R$ 2 mil.

Por fim, há algumas notas de R$ 10, que foram feitas para comemorar os 500 anos do descobrimento do Brasil, elas foram feitas de plástico e podem custar até R$ 150. E por fim, há algumas notas de R$ 50 que vieram sem a frase ‘Deus seja louvado’, ou com a assinatura do ministro da fazenda Pérsio Arida, elas como são mais raras, podem valer até R$ 4 mil.

