Como emitir CNH e RG 100% DE GRAÇA? Confira

Poder emitir CNH, RG ou qualquer outro documento importante de forma completamente gratuita é o sonho de muitas pessoas. Afinal, o processo de solicitação e emissão costuma ser um pouco burocrático, e ter que lidar com ele, mais os respectivos custos, não é uma das atividades que mais agradam a população.

E a partir de agora, final de fevereiro, um grupo específico de brasileiros poderá contar com a remissão gratuita.

A notícia, por um lado, é animadora. Mas, por outro, nem tanto, pois está ligada a uma das maiores tragédias que o Brasil viveu nesse início de 2023.

Quem pode emitir CNH e RG completamente de graça

Como foi amplamente anunciado em todo o Brasil, durante o Carnaval diversas cidades do litoral paulista foram devastadas pelas chuvas de verão: foi simplesmente o maior volume de chuvas que o país já registrou.

E o resultado, infelizmente, não poderia ser outro: por conta das inundações e deslizamentos de terras, a população teve que lidar com desaparecidos, mortos e diversos danos materiais. Há quem tenha perdido literalmente tudo durante esses acontecimentos, incluindo seus documentos.

E são justamente essas pessoas que podem emitir CNH e RG completamente de graça, com o processo sendo todo custeado pelo governo, por meio do Poupatempo e do Detran.

A iniciativa partiu de Tarcísio de Freitas (Partido dos Republicanos), atual governador do estado de São Paulo, e também inclui a remissão da Carteira de Trabalho.

Dessa forma, os moradores das cidades atingidas pelas fortes chuvas poderão reaver esses documentos que são tão importantes, tanto para identificação quanto para a atuação no mercado de trabalho.

Os solicitantes ficarão isentos de qualquer taxa. Porém é preciso se atentar ao fato de que a gratuidade é válida somente para a segunda via de RGs e CNHs que tenham sido emitidos em território paulista.

Logo, quem perdeu um desses documentos durante a tragédia, mas tem o mesmo emitido pelo estado do Rio de Janeiro, por exemplo, não terá direito à gratuidade.

Como, e onde, conseguir a remissão gratuita desses documentos

Caberá ao Detran de São Paulo e à Prodesp (Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo), junto ao Poupatempo, emitir CNH e RG de graça para a população afetada, além da já citada Carteira de Trabalho.

Estima-se que o prazo para obtenção dos dois primeiros documentos seja de até 60 dias, sendo que já foram planejados mutirões com todas as prefeituras, para que o processo possa ser finalizado o mais rápido possível.

Vale frisar, inclusive, que toda pessoa que tiver interesse na gratuidade da segunda via deve se cadastrar antecipadamente não só para agendar o atendimento, mas também para poder utilizar o transporte gratuito que será ofertado, para a locomoção até os órgãos responsáveis.

Por fim, é preciso saber que para emitir CNH, Carteira de Trabalho e RG, sem nenhum custo, é preciso ir a esses locais:

Detran de Ilhabela;

Poupatempo de Ubatuba;

Detran de São Sebastião;

Poupatempo de Caraguatatuba;

Poupatempo de Bertioga.

