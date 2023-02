Apagou as conversas do WhatsApp? Veja como recuperar cada uma

As conversas do WhatsApp atualmente são uma das melhores formas de se comunicar com outras pessoas, principalmente quando considerado o fato de que elas podem ser compostas por imagens estáticas, gifs, figurinhas, áudios e o já tradicional formato em texto.

Trata-se de um dos aplicativos “queridinhos” dos brasileiros, e não é para menos: ele é totalmente gratuito, e recebe cada vez mais funcionalidades para otimizar seu uso e torná-lo ainda mais completo.

Quem é que nunca ouviu falar no famoso WhatsApp Business, voltado para empresas, não é mesmo?

As publicações temporárias nos status, por sua vez, deixam o “Whats” mais divertido e aproxima ainda mais as pessoas.

Porém, esse aplicativo também é passível de falhas: não é raro que as conversas do WhatsApp simplesmente sumam, levando muitos usuários ao desespero.

Mas há uma boa notícia: é possível utilizar truques simples para recuperá-las, como será explicado durante a leitura desse artigo.

As conversas do WhatsApp podem ser apagadas “do nada”

É sim, possível, estar com o WhatsApp funcionando perfeitamente e, “do nada”, perceber que determinadas conversas simplesmente desapareceram.

E essa definitivamente é uma descoberta que nenhum usuário do aplicativo gostaria de fazer, principalmente se tais conversas forem compostas por mensagens muito importantes, como aquelas ligadas a trabalho, por exemplo.

Isso pode ocorrer por conta de falhas, da mesma forma como pode correr de o aplicativo excluir uma ou outra conversa automaticamente.

E, nos dois casos, é possível recuperá-las.

Veja também: Caixa Tem: como desbloquear o aplicativo depois das atualizações de 2023

Como a recuperação dessas conversas pode ser feita

Existem basicamente 3 formas de recuperar as conversas do WhatsApp, sendo elas:

1. Excluindo e baixando novamente o aplicativo

Trata-se de uma opção que funciona especificamente para quem mantem ativado o backup, que já é considerado padrão no app.

Nesse caso, basta desinstalar o WhatsApp e instalá-lo novamente, recorrendo à opção de recuperar especificamente o último backup feito: a depender da data, as conversas apagadas voltarão a aparecer.

Inclusive, vale a pena selecionar uma frequência diária para a realização desse backup, a fim de que todas as conversas recentes fiquem a salvo.

2. Restaurando o respectivo backup na nuvem

O backup acima citado também pode ser restaurado por meio da nuvem, uma vez que o usuário pode escolher se as conversas do WhatsApp ficarão salvos no Google Drive ou no iCloud.

Basta acessar as configurações do aparelho celular, ir até “Aplicativos” e, então, selecionar o WhatsApp.

Em seguida, será hora de limpar os dados de navegação do aplicativo e, depois, entrar nele novamente, restaurando todos os arquivos de backup.

3. Utilizando aplicativos externos

Por fim, se nenhuma das dicas acima funcionar, é possível recorrer a outros aplicativos (não oficiais) para tentar a recuperação.

Um aplicativo desse tipo que costuma render bons resultados é o Mobile Trans.

Vale frisar, porém, que cada uma dessas dicas são voltadas para conversas do WhatsApp que foram apagadas por falhas, por exemplo, e tendem a não funcionar no caso de mensagens que foram enviadas pelo usuário e excluídas por ele mesmo segundo depois.

Veja também: Como pedir sua aposentadoria ao INSS pela internet? Veja o passo a passo