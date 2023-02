Como gastar pouco para começar um negócio LUCRATIVO em 2023

Há bastante tempo o Brasil está enfrentando uma grande crise de empregos, nesse período, muitas pessoas decidiram se reinventar, ou seja, em vez de procurar um emprego, iniciar o seu próprio negócio e isso está dando certo para milhares de pessoas. Principalmente agora, com as facilidades que há para quem é Microempreendedor, fora as várias linhas de crédito que estão disponíveis. Portanto, confira a melhor maneira de começar um negócio lucrativo e virar o seu próprio patrão em 2023.

Não faça apenas pelo dinheiro, ame o que você faz

Um sábio já falou, que ao escolher um trabalho que amamos, nunca mais iremos precisar trabalhar. E no mundo dos negócios é do mesmo jeito, não adianta pegar um setor que não gostamos, porque por mais esforço que se fizer, provavelmente, nunca o serviço ou produto irá sair da melhor maneira possível. Ou seja, confira os setores que mais estão crescendo nos últimos anos e com um baixo investimento.

Vendas pela internet

Vender pela internet já se tornou uma grande tendência, pois permite que pequenos negócios possam crescer de uma maneira mais rápida. Já que não precisa de uma loja física para receber os seus clientes ou algo do tipo, basta apenas ter um site de vendas ou uma loja em alguma rede social.

Geralmente, o investimento para este tipo de negócio costuma ser bem baixo, caso a pessoa vá trabalhar de maneira orgânica aquecendo apenas o público local. Todavia, se ela quiser trabalhar com tráfego pago, ela poderá precisar gastar um pouco mais, todavia, o retorno é quase certo.

Comida caseira

Outro setor que sempre foi popular foi o ramo de comida, pois todos os dias há pessoas querendo comprar comida em vez de cozinhar em sua casa. Os delivery se tornaram um grande aliado das famílias que não possuem tanto tempo para fazer sua própria comida, principalmente durante a semana.

Ou seja, é um negócio que você pode aproveitar bastante. Faça quentinhas para vender durante o almoço, ou ‘mini-jantar’ para vender durante a noite, essas duas opções costumam ser grandes sucesso no Brasil. Mas sempre tente aliar um preço competitivo com uma comida de qualidade.

Há também setores com uma maior concorrência, mas que o custo ainda é baixo

Cosméticos naturais

A produção de cosméticos naturais, ao menos no começo, é um bom negócio, pois não requer um investimento tão alto para começar. E apenas com ingredientes orgânicos, há como fazê-los e vender por toda a região.

Mas lembre-se: antes de iniciar qualquer negócio, faça um plano para que você não fique sem caixa. Sempre priorize a saúde financeira do seu pequeno negócio, para em um futuro próximo, ele crescer mais ainda.

Trabalhar com o público não é uma tarefa fácil, mas é uma via de mão dupla, você precisa deles e eles precisam de você. Então, tenha um atendimento especial, sempre trate-os com a maior educação possível. Pois se tivesse dois segredos de um bom negócio, com certeza, seria um atendimento eficaz e preço competitivo.

