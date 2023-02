Auxílio Emergencial ainda pode ser resgatado; entenda o truque para isso

Criado em 2020, como forma de fornecer ajuda financeira a toda a população que estava sendo seriamente afetada pelas consequências da pandemia do Coronavírus, o Auxílio Emergencial chegou ao fim no segundo semestre de 2021.

Foram mais de 66 milhões de pessoas recebendo os repasses, sendo eles de R$ 600 e de R$ 300. Foi nesse período, também, que o Caixa Tem passou a existir, como ferramenta utilizada para que o dinheiro de fato pudesse chegar à população e ser consultado.

Poucos desses beneficiários, porém, sabem que foi determinado, pelo Congresso Nacional o pagamento de um valor retroativo, que pode chegar a até R$ 3 mil!

E esse valor, por sua vez, ainda pode ser resgatado por muitas pessoas, como explicado na leitura a seguir.

Por quem o Auxílio Emergencial ainda pode ser sacado

O Auxílio Emergencial que ainda pode ser resgatado não está disponível para toda a população que teve acesso aos repasses em 2020 e 2021.

E isso se dá pelo fato de que o Congresso Nacional determinou que o grupo beneficiado seja composto exclusivamente pelos pais solteiros, que tenham filhos com menos de 18 anos.

A determinação surgiu em 2022, como uma forma de reparar as diferenças que ficaram, uma vez que, durante a vigência oficial do Auxílio Emergencial, as mães solteiras tiveram uma ajuda financeira a mais.

Muitos pais solteiros não sabem, mas agora, em 2023, ainda é possível ter acesso ao pagamento, que vai de R$ 600 a R$ 3 mil. Para isso, porém, é imprescindível atender a alguns pré-requisitos.

O primeiro deles é estar devidamente cadastrado no Cadastro Único Para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico, ou Cadastro Único), e ter feito a inscrição para recebimento do Auxílio Emergencial até a data de 02/07/2020.

Não basta, porém, ter feito o cadastro: é importante que tenha recebido as cotas simplificadas do Auxílio, na condição de “Responsável Familiar”.

Uma vez atendendo a todos esses pré-requisitos, e tendo valor para resgatar, o cidadão poderá ter acesso ao dinheiro por meio do Caixa Tem.

Como saber se o valor está disponível para resgate

Já para consultar se esse benefício está disponível, o interessado no valor retroativo deve seguir um processo composto por passos muito simples.

O primeiro deles é entrar no site do Dataprev, para que seja possível consultar a disponibilidade do Auxílio Emergencial.

Será necessário escolher a opção “Entrar com Gov.br”.

Em seguida, será hora de informar o número do CPF e a senha de cadastro nesse portal do Governo Federal.

Pronto!

Já será feito um direcionamento para outra tela, na qual será mostrado se há ou não o direito de recebimento do Auxílio Emergencial retroativo. E, uma vez que o pai solo tenha esse direito, terá que somente seguir todas as instruções informadas nessa mesma tela, para fazer o devido resgate.

