SEM MISTÉRIOS! Quando serão pagas as parcelas adicionais do INSS em 2023

Há 03 anos os repasses adicionais aos aposentados e pensionistas do INSS ocorreram de maneira antecipada! Isto é, o 13° foi pago nos primeiros meses do ano. É válido lembrar que esse adiantamento nos pagamentos foi em decorrência da crise sanitária que o país estava vivendo. A fim de combater os déficits que a pandemia trouxe à população, o Governo Federal optou por antecipar os pagamentos. Entrementes, será que neste ano de 2023 ocorrerá o mesmo? Os repasses serão antecipados? Veja todos os detalhes.

13° será antecipado neste ano?

Como citado anteriormente, os repasses estavam sendo antecipados em razão das consequências da pandemia na vida dos brasileiros. Neste ano de 2023, as consequências já estão parcialmente controladas.

Como o país não está vivendo crises sanitárias ou de nível nacional – nada indica que o INSS irá antecipar o repasse do 13° aos brasileiros que estão sob os recursos do INSS. Embora ainda não tenha sido oficializado, espera-se que os pagamentos aconteçam normalmente como outrora – ou seja, no final do ano. Entre os meses de setembro e dezembro.

Lembrando que o repasse também é conhecido como abono natalino. Dessa maneira, o prazo máximo para pagamento é no dia 24 de dezembro. Os cronogramas de pagamentos são diferentes – com base no valor recebido pelos beneficiários do INSS. Aqueles que recebem acima do salário-mínimo nacional – acabam recebendo o repasse do 13° salário mais adiante.

Como será feito o pagamento?

Desse modo, o 13° não será antecipado. Pelo menos, não por enquanto. No litoral Norte de São Paulo ocorreram algumas tragédias. O Governo Federal pretende antecipar o Bolsa Família. Entrementes, nada indica que o 13° salário também será antecipado em decorrência do acontecimento.

Visto que o mesmo é pago diretamente na conta do benefício. Vem em duas parcelas, isto é: 50% do salário mínimo na primeira parcela e o restante na segunda parcela. Nem todo beneficiário do INSS recebe o repasse – geralmente, somente os aposentados e pensionistas acabam recebendo.

Além deles, grupos que estão sob auxílios (reclusão, doença, etc.) também estão aptos a receberem o pagamento do 13° salário.

Por mais que muitos brasileiros não tenham gostado da mudança nas datas de pagamento – é um bom sinal! Significando que o Brasil enfrentou a pandemia de frente e passou por ela. Claro, com algumas consequências mas que aos poucos tudo está voltando ao normal novamente.

Caso não haja nenhuma causa ou tragédia a nível nacional – tudo indica que os calendários dos próximos anos seguirão o deste ano de 2023. Visto que a pandemia atrasou outros benefícios e direitos: como o PIS/Pasep.

Que encontra-se atrasado em 02 anos. Neste ano de 2023 será pago os abonos referentes ao ano de 2021.