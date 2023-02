DUAS grandes notícias para o Bolsa Família são anunciadas pelo governo

O programa Bolsa Família, que marca a equipe petista, já anunciou que tem duas novidades para esse público que recebe esse benefício social, o programa está previsto para ser relançado logo logo para continuar ajudando mais de 20 milhões de famílias brasileiras que estão em situação de vulnerabilidade social.

Qual o valor do Bolsa Família?

Wellington Dias, que é o ministro do Desenvolvimento Social fez um anúncio para tranquilizar o povo que recebe o Bolsa Família e informou que o valor das parcelas irão continuar com o valor fixo de R$ 600, então no mínimo todos irão receber esse valor do benefício.

Quem irá receber a mais

De princípio, o valor que seria pago iria ser reajustado conforme a quantidade de membro de cada família, ou seja, algumas pessoas iriam receber bem menos do que R$ 600,00, principalmente as famílias unipessoais, por isso o valor das parcelas ficou fixo para todos.

É de suma importância destacar que o Ministro também afirmou que as famílias unipessoais irão continuar no programa, muitos estavam com medo, por isso o ministro resolveu se posicionar e explicar que eles continuaram. Lembrando que será feito uma nova análise em cada cadastro, conhecido como o pente-fino, para excluir os cadastros que estão irregulares.

Quais são as novas regras do Bolsa Família

De acordo com a equipe petista, o programa do Bolsa Família será adicionado novos critérios de renda para que a família consiga permanecer e receber o benefício, entre outros, o governo também estabeleceu que a partir de agora será cobrado a frequência escolar da criança e do adolescente, e a atualização da carteira de vacina.

O governo vai fazer a atualização de dados no CadÚnico e a integração do SUAS (Sistema Único de Assistência Social). Lembrando que será adicionado um valor adicional de R$ 150 para as famílias que tem criança menos de 6 anos (somente 2 pagamentos por família), ou seja a família pode chegar a receber R$ 900 (R$ 600 + R$ 300 se caso a família tiver 2 crianças menores de 6 anos).

Direito ao Bolsa Família

Primeiro de tudo, para alguém conseguir receber e participar dos programas sociais que o governo federal oferece para a população de baixa renda, é necessário ter a inscrição no Cadastro Único, após isso o governo passará a reconhecer a real situação da renda e situação da família. Pode receber quem:

Inscrição no Cadastro Único

Estar em situação de extrema pobreza – renda familiar mensal por pessoa de até R$ 105,00

Estar em situação de pobreza (desde que tenham, entre os seus membros, gestantes ou pessoas menores de 21 anos) – renda familiar mensal por pessoa entre R$ 105,01 e R$ 210,00

Ter entre os membros que residam na mesma casa e sejam inscritos no Benefício de Prestação Continuada ( BPC )

Comprovar a matrícula das crianças na escola

Apresentar os comprovantes de vacinação dos menores de idade

Gestantes devem se submeter ao acompanhamento de pré-natal

Nutrizes (mães que estão amamentando) também devem passar por um acompanhamento

