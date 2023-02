NOVO Minha Casa, Minha Vida dará isenção na conta de luz?

O novo programa Minha casa, Minha Vida o Governo Federal está verificando e analisando oportunidades para que nesse programa a energia seja renovável em todas as casas do Minha Casa, Minha Vida, ou seja, a intenção principal é isentar a conta de luz.

Por mais que ainda esteja em fase de estudo e análise junto com o Ministério de Minas e Energia e também o Ministério das Cidades, essa isenção será total na conta de luz nas novas construções do programa, e a programação é que até o ano de 2026 mais de dois milhões de residências sejam entregues.

Energia renovável do programa dá conta de luz

Uma opção é que com a energia renovável possa deixar o valor mais baixo da conta de luz para esse público em específico, pois a intenção é fazer com que as famílias não sofram ao pagar a conta, já que os valores estão absurdos. Pois infelizmente, a conta de luz está se tornando o terror dos brasileiros, a cada dia que passa está aumentando.

O ministro das Cidades, Jader, disse que a implementação da energia renovável além de fazer com que a conta fique mais barata pode ajudar nos ganhos ambientais. E para complementar, a equipe da pasta também divulgou que já deu início nos estudos para propor o estabelecimento para que fique fixo um valor máximo no financiamento das casas do programa, que hoje em dia a Faixa 1 está em R$ 130 mil.

Regras do novo programa Minha Casa, Minha Vida

Vou listar abaixo algumas regras novas que foram estabelecidas pela equipe petista com o novo programa.

Renda Familiar para a Área Urbana

Faixa 1 – Renda de até R$ 2.640,00

Faixa 2 – Renda de R$ 2.640,01 a R$ 4.400,00

Faixa 3 – Renda de R$ 4.400,00 a R$ 8 mil

Renda Familiar para a Área rural

Faixa 1 – Renda de até R$ 31.680,00

Faixa 2 – Renda de R$ 31.680,01 a R$ 52.800,00

Faixa 3 – Renda de R$ 52.800,01 até R$ 96 mil

Prioridade

Como é um programa social, eles sempre dão prioridade para um grupo específico, verifique:

Famílias cujo responsável seja mulher

Famílias cuja composição tenha pessoas deficientes, crianças, adolescentes e idosos

Pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade e risco

Pessoas que se encontram nas áreas consideradas em estado de calamidade e emergência

Famílias que estão no deslocamento involuntário por conta das obras públicas federais

Famílias que se encontram em situação de rua

