Quem pode tirar CNH com 80% de desconto? Essa é a proposta

Recentemente, muito se tem comentado sobre como tirar a CNH e os valores, existe um Projeto de Lei que está no Senado Federal que pode trazer impacto diretamente nessa questão na legislação da Carteira Nacional de Habilitação, principalmente no valor.

O PL defende essa alteração para os motoristas em requisito de tirar a CNH, principalmente para encerrar a obrigatoriedade das aulas práticas na auto escola, dependendo da categoria. A intenção é que com esse novo plano, o valor para tirar a CNH diminuiria e mais pessoas iriam conseguir tirar a carteira, já que maioria da população não tem condições de pagar o valor que está estabelecido hoje em dia.

Projeto sobre a emissão da CNH

Kátia Abreu, Senado e criadora do Projeto de Lei 6485/2019 busca acabar com o fim da obrigatoriedade em realizar a autoescola para conseguir a carteira de motorista na categoria A, ou seja, duas ou três rodas, e a categoria B, veículos com quatro rodas.

Segundo a Kátia, o principal objetivo é tentar reduzir até 80% no custo da emissão da Carteira Nacional de Habilitação, principalmente, devemos informar que existem locais onde o custo para tirar a carteira já está ultrapassando o valor de R$ 3 mil, é inacessível para milhares de brasileiros.

Entretanto, o PL não irá excluir a obrigatoriedade do exame teórico e nem do exame prático para conseguir tirar a CNH, então será necessário que a pessoa passe pelos testes atuais e assim ter a permissão.

Instrutores

Com esse novo projeto, o que irá substituir o papel das autoescolas será um novo tipo de instrutores para ensinar as pessoas a dirigir, mas para esses instrutores é necessário ao menos ter 3 anos de habilitação na categoria que a pessoa deseja aprender, não pode ter levado punição ou a CNH suspensa nos últimos 5 anos,e não pode também ter multas e processos.

Lembrando também que a pessoa que for instrutor deve adesivar o carro durante o período que ele for dar aula ensinando as pessoas, é preciso marcar o carro para mostrar que alguém está aprendendo a dirigir e assim o trânsito e outros motoristas vão entender.

Tirar a Carteira de motorista hoje em dia é muito desejado, principalmente porque esse fator pode ajudar determinada pessoa a também conseguir um trabalho fixo ou de renda extra, como por exemplo, tem muitas pessoas que tem o seu trabalho e para tirar uma renda extra trabalha como m otorista de aplicativo em suas horas livres.

Mas o intutio do projeto é realmente isso, da oportunidade para mais brasileiros terem a CNH.

