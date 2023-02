Grupo de pessoas receberá benefícios do INSS antes do previsto; veja quem

Informamos que o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) irá antecipar o cronograma de pagamento para quem é segurado do órgão e que foi atingido pela chuva forte no litoral norte de São Paulo, ou seja, essas pessoas poderão solicitar a antecipação dos valores, os moradores de:

Bertioga

Guarujá

Caraguatatuba

Ilha Bela

Ubatuba

São Sebastião

Lembrando que o valor extra do INSS pode ser solicitado juntamente com o banco dos pensionistas e aposentados que recebem o benefício, o dinheiro já está disponível a partir do dia 27 de março.

Antecipação do INSS

O objetivo de antecipar o benefício para os segurados do INSS partiu da Portaria Conjunta MPS/INSS nº 31/2023, devido ao desastre natural que ocorreu no litoral norte de São Paulo e deixou muitas pessoas desabrigadas. O ministro Carlos Lupi, assinou junto com o presidente interino do INSS, Glauco Fonseca Wamburg nesta última quarta-feira (22).

É válido destacar que a parte adicional é referente a 1 mês de benefício e a antecipação desses valores vai ficar disponível até o período que durar o estado de alerta sobre calamidade pública. Essa medida também é válida para os aposentados, pensionistas e benefícios assistenciais, já os benefícios que são considerados temporários não estão inclusos.

O Ministro da Previdência Social disse: “Nesses próximos dias, o INSS irá divulgar um regulamento sobre a antecipação dos valores e outras ações, como por exemplo o atendimento prioritário na análise e conclusão dos pedidos de benefícios que serão feitas nessas regiões que foram afetadas pela chuva”.

E para complementar, a pasta também divulgou que o INSS vai conseguir beneficiar mais de 12 mil pessoas, e o total disso é aproximadamente um valor de R$ 220 milhões com a solicitação podendo ser feita a partir do dia 17 de março.

Saque Calamidade

Devemos esclarecer que além do benefício antecipado do INSS, todos os trabalhadores que exercem atividade remunerada em regime CLT e que moram nessas regiões afetadas pela chuva podem solicitar a modalidade do FGTS como saque calamidade.

Essas medidas foram aceitas para dar um suporte financeiro para as famílias que estão sofrendo com esses desastres naturais que ocorreram no litoral norte de São Paulo. A Caixa Econômica Federal informou que o saque calamidade do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) pode ser de até R$ 6.220,00.

Lembrando que o valor que cada trabalhador vai receber irá depender do saldo que ele tem disponível do FGTS, a pessoa consegue consultar pelo aplicativo Meu FGTS, disponível para download no Play Store para Android e iOS, ao entrar no aplicativo faça a solicitação do saque.

