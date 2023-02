Governo vai pagar benefícios para PAIS SOLTEIROS também; confira quanto

Sabemos que o Governo Federal tem vários benefícios sociais para auxiliar o público de baixa renda que estão em situação de vulnerabilidade, um deles que podemos citar aqui é o auxílio emergencial que foi disponibilizado durante dois anos (2020 2 2021) durante o período da pandemia do Covid-19.

Por mais que esse auxílio já tenha sido finalizado, os pagamentos retroativos referente ao auxílio emergencial estão sendo liberados aos poucos para os grupos específicos dos beneficiários. Segundo dados, 400 mil brasileiros têm o direito de fazer o saque retroativo desse benefício, e os valores estão variando de R$ 600 a R$ 3 mil.

Benefícios para os pais solteiros

No ano de 2022 foi aprovado uma medida onde os pais solteiros e que são os chefes de família iriam receber o valor retroativo referente ao Auxílio Emergencial, pois no ano de 2020-2021 o grupo que era formado por pais solos não chegaram a receber as parcelas duplas no valor de R$ 1.200, como as mães receberam.

Esse pagamento de cotas duplas teve o veto do ex-presidente Jair Bolsonaro, ou seja, isso impossibilitou o pagamento da cota dupla para os pais chefes de família. O Congresso Nacional derrubou esse veto, e agora será possível fazer o repasse desse valor.

Com a aprovação da PEC dos Precatórios, foi liberado cerca de R$ 4,1 bilhões para fazer esse pagamento das parcelas.

Qual o valor desse benefício para os pais?

Como dito acima, cada pai pode sacar um valor, pois vai depender da quantidade de parcelas que ele recebeu durante o auxilio Emergencial, os valores variam entre R$ 600 a R$ 3 mil. Confira a tabela:

Pai que recebeu 5 parcelas no ano de 2020 pode sacar R$ 3 mil

Pai que recebeu 4 parcelas no ano de 2020 pode sacar R$ 2.400

Pai que recebeu 3 parcelas no ano de 2020 pode sacar R$ 1.800

Pai que recebeu 2 parcelas no ano de 2020 pode sacar R$ 1.200

Pai que recebeu 1 parcela no ano de 2020 pode sacar R$ 600

Como consultar

É bem fácil pois o procedimento é bem parecido de quando o benefício ainda estava sendo realizado, no muda que agora o acesso é feito pelo portal Gov.br, confira abaixo:

1 passo – Entre no site da Dataprev com o login do Gov.br

2 passo – Coloque o seu CPF

3 passo – Preencha com o seu nome completo, nome da mãe completo e a data de nascimento, se caso não tiver mãe pode selecionar a opção “mãe desconhecida”

4 passo – Clique em reCAPTCHA assim prova que é humano

5 passo – Clique em enviar

