Como solicitar IMPLANTE de dentes gratuito pelo SUS

Para o público de baixa renda e que não tem condições de pagar um tratamento particular, com o programa Brasil Sorridente a pessoa pode conseguir manter o tratamento dentário e sua saúde bucal em dia, basta se inscrever no programa.

Não deixe de se cuidar por falta de recursos financeiros, vamos explicar um pouco sobre as possibilidades que esse programa pode dar para as pessoas de baixa renda.

Saúde bucal pelo SUS

A saúde bucal é o que preocupa todos os brasileiros, principalmente na hora de sorrir, no entanto, sabemos que os tratamentos odontológicos não são baratos e não são todos que conseguem pagar, por isso, o programa Brasil Sorridente do SUS, o governo dá a chance desse público cuidar da saúde bucal.

Lembrando que para ter uma saúde bucal, é necessário vários hábitos, não somente uma alimentação adequada e saudável, mas também o cuidado diário. Mas infelizmente não são todos os brasileiros que têm esse hábito, e uns é até por falta de condição, pois os tratamentos não são acessíveis ao ponto de englobar a classe mais baixa da sociedade.

E infelizmente se for parar para analisar, essa classe começa a surgir com dentes mais danificados, dentes que caíram e afeta sua qualidade de vida, além da autoestima.

Programa Brasil Sorridente pelo SUS

Esse é um programa de suma importância que atende especialmente a população de baixa renda da sociedade, criando assim uma nova oportunidade de ter sua autoestima elevada e com uma saúde bucal em dia.

Ou seja, agora é possível ter um tratamento gratuito odontológico pelo SUS, através do programa Brasil Sorridente, o governo consegue oferecer tratamentos para cuidar da saúde bucal, lembrando que o governo vai oferecer esse tratamento somente para quem não consegue fazer o pagamento.

Quem pode usar esse serviço?

Qualquer pessoa que tenha o cartão SUS pode ter acesso ao implante de forma totalmente gratuita, entretanto é válido destacar que eles vão dar preferência especialmente para as pessoas que não tem condições nenhuma de fazer o pagamento de um tratamento, principalmente para as famílias que recebem o Bolsa Família.

Solicitar o implante

Para fazer a solicitação do implante, basta acessar o site da Brasil Sorridente e verificar se esse serviço já está disponível na sua região. Eles atendem pessoas de todas as idades e os serviços gratuitos são:

Extrações

Limpezas

Exames bucais para detecção de doenças

Restaurações

Aplicação de flúor

Retirada de sisos

Tratamento e vacinação de cáries

Aparelho dentário

Bi ópsias

Cirurgias

