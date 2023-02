Consulte as vagas disponíveis no Prouni 2023: fique de olho nos prazos

O Prouni 2023 é a oportunidade que estudantes de todo o país estavam aguardando para poderem continuar seus estudos com os custos cobertos pelo Governo Federal.

E, de acordo com o edital que foi divulgado no mês de janeiro pelo MEC (Ministério da Educação), já é hora de começar a se preparar em relação à realização das inscrições, que serão finalizadas oficialmente na primeira semana de março.

O documento que trata de todas as informações importantes ligadas ao processo seletivo foi publicado devidamente no Diário Oficial da União.

E na leitura a seguir também é possível ter acesso a boa parte delas.

Informações importantes sobre o Prouni 2023

Como mencionado acima, o edital relacionado ao Programa Universidade para Todos (Prouni) 2023 já foi divulgado pelo MEC, mais especificamente no dia 27 de janeiro.

O respectivo calendário de inscrições, por sua vez, será aberto no dia 28 de fevereiro, e será encerrado exatamente no dia 03 de março. Quem quer saber a respeito das vagas, porém, não precisa esperar até lá, uma vez que, como prometido, a consulta estará disponível alguns dias antes de esse período começar.

Ainda no que diz respeito a datas, os candidatos precisam se atentar ao fato de que o Prouni 2023 terá uma seleção feita em duas chamadas: no dia 07 de março serão divulgados os primeiros resultados, e o restante no dia 21 (também em março).

Todas as consultas relacionadas aos nomes convocados podem ser feitas diretamente no site oficial: https://acessounico.mec.gov.br/prouni.

Dos critérios relacionados à inscrição

Por fim, além de se atentar às datas, é de extrema importância que os candidatos a uma bolsa de estudo se atentem aos critérios relacionados à inscrição.

Afinal, eles funcionam como um “elemento de corte”, sendo capazes de eliminar automaticamente quem não atenda ao menos um deles.

O primeiro grande critério diz respeito ao Enem: é imprescindível que o candidato ao Prouni 2023 tenha feito o Exame Nacional do Ensino Médio em 2022, ou mesmo em 2021, tendo obtido pelo menos 450 pontos, considerando todas as 5 provas.

Alguns dos demais critérios são:

Ter cursado todo o ensino médio somente em escola pública;

Ter cursado todos os anos do ensino médio em escola particular, na condição de bolsista integral;

Ter cursado o ensino médio tanto na escola pública quanto na particular, sendo que, no caso dessa última, é preciso ter sido na condição de bolsista.

Quem estudou em uma instituição particular durante esse período, sendo bolsista parcial, ou mesmo não tendo nenhum tipo de bolsa, também tem chances de concorrer. Basta prestar a devida atenção às particularidades do edital.

Outros requisitos que podem beneficiar o estudante incluem o fato de, na hora da inscrição, ele informar ter alguma deficiência. Ou mesmo informar que leciona na rede pública.

