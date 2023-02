Como pedir sua aposentadoria ao INSS pela internet? Veja o passo a passo

Qualquer brasileiro sonha com o dia em que poderá pedir (e conseguir) sua aposentadoria, após muitos anos de trabalho e contribuição. E a boa notícia é que nem mesmo é preciso sair de casa para dar início a essa solicitação.

Isso por que desde 2020, quando a pandemia do Coronavirus atingiu o Brasil, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) determinou que os atendimentos poderiam ser feitos de forma virtual.

Trata-se de algo que, aos poucos, está voltando completamente ao formato presencial. Mas, ainda assim, quem precisar ou desejar cuidar de tudo prioritariamente pela internet também tem esse direito.

Desde que, claro, preste a devida atenção a cada passo que deve ser dado, e a todos os documentos que devem ser encaminhados para análise, conforme explicado no tópico abaixo.

Como a aposentadoria deve ser solicitada pela internet

Vale reforçar que, quando se fala de dar entrada na aposentadoria pela internet, é algo que pode ser feito tanto pelo aplicativo quanto pelo site do Meu INSS, considerando que ambos possuem a mesma função.

Uma fez tendo feito login, é preciso clicar em “Pedir Aposentadoria”, na tela inicial.

Uma vez selecionada essa opção, será hora de escolher o tipo de benefício que se pretende receber.

Antes, porém, é possível fazer uma simulação, a fim de descobrir qual será o valor recebido, considerando também o tempo de contribuição.

Importante lembrar, por sinal, que o INSS utiliza tanto o tempo de contribuição quanto a idade, para determinar, mesmo na simulação, se a aposentadoria já pode ser recebida.

Estando tudo certo nessa etapa, será, então, o momento de enviar todos os documentos comprobatórios, de acordo com o tipo de aposentadoria que foi escolhido.

Alguns desses documentos precisam estar no formato PDF, e outros podem ser anexados como foto. Mas todos devem respeitar o tamanho máximo que o Meu INSS comporta. Logo, quem não tem familiaridade com a internet deve contar com auxílio nesse momento.

Via de regra, o prazo para obter uma resposta em relação ao pedido de aposentadoria é de 45 dias. Mas, por conta de diversos fatores, ele pode sofrer atrasos, chegando a até 90 dias.

Não existe somente um tipo de aposentadoria

Como mencionado acima, na hora de solicitar a aposentadoria pela internet é imprescindível que o solicitante selecione a qual tipo de aposentadoria, exatamente, está se referindo.

Afinal, não existe somente um, e cada um deles tem critérios diferentes para a oferta do benefício.

Os tipos são:

Aposentadoria rural;

Aposentadoria de pessoa que tenha alguma deficiência;

Aposentadoria por invalidez;

Aposentadoria especial;

Aposentadoria relacionada ao tempo de contribuição;

Aposentadoria relacionada à idade.

Mesmo já sabendo a qual tipo de aposentadoria pertence, por sinal, é muito importante que o futuro beneficiário busque saber mais sobre tudo o que é preciso para obter o benefício. Assim, já saberá quais documentos precisa separar, por exemplo.

