Como receber até R$ 450 do Nubank para responder pergunta? Veja se é possível

O banco digital Nubank, é um dos mais queridos por todos os brasileiros, por conta de sua facilidade e também por não cobrar anuidade. Além disso, os benefícios oferecidos pela fintech são inúmeros, como sorteios mensais para clientes que contratam o seguro de vida ou de celular, por exemplo. Mas um dos benefícios que mais chamam atenção, é acerca do pagamento apenas para responder questionários, a cada questionário respondido, os clientes podem receber até R$ 450, entenda como funciona.

A empresa pretende conhecer melhor os seus clientes, por isso, ela investe tanto na resposta de pesquisas, mas também, não é qualquer pessoa, ela seleciona os usuários que se adequam ao perfil de cada pesquisa, além disso, são pesquisas bem longas, a fim de obter dados bem detalhados.

A empresa costuma realizar as pesquisas em questão em vários momentos do ano. As pesquisas também servem para motivar ainda mais os seus clientes a usarem o banco. Pois há uma relação nisso também, isto é, na quantidade de transações realizadas dentro do aplicativo.

Após atingir os requisitos, o cliente pode responder as pesquisas. No ano passado, a premiação para as respostas das pesquisas, variou entre R$ 150 e R$ 450. É um dinheiro extra bem fácil, pois ele é dado apenas para responder perguntas acerca do cotidiano. No ano passado, o tema era Imposto de Renda.

Como participar das pesquisas remuneradas nubank?

Não existe uma ‘receita mágica’ para conseguir participar das pesquisas e receber o valor em dinheiro por ela. Para respondê-las, o Nubank envia um e-mail para os usuários que fazem o perfil, é uma espécie de convite. Nesse convite, eles devem responder um primeiro formulário, bem simples, de acordo com suas respostas, eles estarão aptos para o formulário remunerado.

O segundo formulário, dessa vez bastante extenso e detalhado, é remunerado para os clientes que responderem. E o valor só é pago após toda a pesquisa está respondida. É de suma importância que cada usuário seja o mais verdadeiro possível nas respostas, uma vez que o investimento do banco é alto para obter tais dados.

E muitos podem se perguntar qual a finalidade de tais pesquisas, é bem simples as respostas, elas servem para que cada vez mais o Nubank venha se aprimorar e se moldar às necessidades dos seus clientes. Isto é, ao perceber que um usuário, ao declarar o Imposto de Renda, têm dificuldade durante um dado processo, o banco irá tentar otimizar mais ainda isso.

