Casamento DE GRAÇA! Inscrições estão abertas em 2023

Casar é o sonho de muitos casais, seja na igreja ou somente no civil. Mas é fato que a depender das condições do casal, isso pode ser algo caro, pois segundo um levantamento, no ano de 2022, o preço médio de um casamento ficou em R$ 500. Pensando nisso, é bem comum que algumas prefeituras disponibilizem os famosos casamentos comunitários, onde várias pessoas se casam de uma só vez e o processo é totalmente gratuito. Assim, vários cidadãos realizam o sonho de casar e podem usufruir dos benefícios de um matrimônio. Veja como casar de graça.

Os casamentos irão ocorrer em uma cidade de Minas Gerais

As inscrições para quem tiver interesse em participar do casamento comunitário ficarão abertas até o dia 10 de março, no município de Uberaba, em Minas Gerais. A cidade já costuma realizar casamentos do tipo, a saber, essa já é a 18ª edição do processo.

Dezenas de casais são beneficiados em cada edição do casamento em questão, lembrando que as vagas irão terminar quando atingir o número de 100 casais inscritos. Lembrando que para ter direito, basta cumprir alguns critérios básicos, mas em um panorama geral, não são tão complexos.

Mas a ação visa beneficiar principalmente os casais de baixa renda, de acordo com a secretária da pasta responsável “É uma forma de os casais uberabenses regularizarem a situação jurídica e garantirem os direitos decorrentes do matrimônio, além de realizarem o sonho do casamento”. Isso de fato é verídico, uma vez que no ano passado, 87 casais da cidades se casaram por intermédio da iniciativa.

Como realizar a inscrição para o Casamento Comunitário?

Vale salientar que a iniciativa visa auxiliar os moradores da cidade em questão, por isso, um dos critérios é que eles morem na cidade há mais de 36 meses. Além disso, a renda também per capita não pode ser maior do que um salário mínimo.

Outro critério é a idade, que deve ser de 16 anos. As inscrições irão ocorrer na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, que fica na Rua Lauro Borges, número 97. O horário de atendimento para as inscrições será de 9h até 16h.

Os documentos necessários para realizar a inscrição são o documento de identificação, carteira de trabalho, comprovante de residência, fotos 3×4 e a certidão de nascimento. Lembrando que se no meio do processo algum dos casais desistir, os demais da lista, serão convocados, seguindo a ordem de inscrição. Caso os interessados tenham dúvidas, também podem ligar diretamente para a secretaria pelo telefone (34) 3331-2412.

