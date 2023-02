5 MULTAS mais comuns que aterrorizam os motoristas brasileiros

Para quem trafega diariamente no trânsito das grandes cidades brasileiras, é quase inevitável não levar multa. Uma vez que a pressa do dia a dia acaba fazendo com que os condutores cometam erros que podem ser penalizados. Para você ter noção, uma das práticas mais comuns que foram multadas é a de trafegar em uma velocidade superior a da via, além dela, a de ‘furar’ sinal vermelho também foi bastante registrada. Portanto, confira as principais multas e tenha bastante cuidado para não cometê-las.

O excesso de velocidade é uma das principais causas de multas no Brasil

Velocidade além da permitida em até 20%

Essa é uma das multas mais típicas, que às vezes ocorre até mesmo sem o motorista perceber. Pois por exemplo, ele muda de pista e não percebe que nela a velocidade é inferior aquela que ele estava transitando anteriormente. Por exemplo, em uma pista de 40 km/h, basta trafegar a 49 km/h para ser multado.

Ao todo, foram entregues 30.168.458 multas para essa infração. Cada multa rende aos condutores 4 pontos na carteira e a necessidade de pagar R$ 130,16.

Velocidade além da permitida em até 50%

Essa foi outra infração que penalizou bastante pessoas, mas não nas proporções da citada anteriormente. Mas no caso desta em específico, é preciso que o condutor pague um valor de R$ 195,23. Ao todo, foram entregues mais de 4.821.864 multas. A multa é de natureza grave e pode acarretar em 5 pontos na CNH.

Veja também: Dívidas suspendem direito de dirigir do cidadão? Decisão do STF assusta

A próxima é mais comum entre os paulistas

Trafegar no dia proibido pelo rodízio

Isso é bastante comum para os paulistas, pois lá, para evitar os grandes engarrafamentos, é preciso que ocorra esse sistema de rodízio em algumas regiões. Isto é, a depender do dia, apenas placas determinadas podem circular naquela região. Ao todo, no ano em questão, 4.342.829 multas foram entregues e é uma infração de natureza média.

Ultrapassar o sinal vermelho

Essa é uma das infrações mais perigosas, pois resulta em vários acidentes. Além disso, a prática é considerada gravíssima e gera 7 pontos na carteira do condutor. Além disso, a depender da quantidade de vezes, isso não pode ser feito de maneira corriqueira.

Dirigir sem usar o cinto de segurança

Essa é bastante comum principalmente no meio daquelas pessoas que não pilotam no cotidiano e não possuem o costume de usá-lo. De qualquer modo, a infração gerou 2.916.259 multas para os motoristas.

Veja também: O que acontece se você ESTOURAR os pontos da CNH em 2023?