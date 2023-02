LIBERADO NOVO EDITAL de concurso para o TJ: salário acima dos R$ 7,3 mil

Mais um edital foi lançado para mudar a vida de muitas pessoas que almejam a estabilidade financeira por intermédio de um Concurso Público. O concurso da vez é do TJ-RN, as oportunidades irão abranger tanto os cargos de nível médio quanto os cargos de nível superior. As inscrições irão ocorrer entre os meses de março e abril, já as provas ocorrerão somente no mês de junho. Os salários são superiores à média da maioria dos brasileiros, confira.

Informações gerais sobre o concurso

O concurso irá proporcionar vagas para atuação no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Serão 229 vagas imediatas fora do cadastro reserva. As oportunidades irão contemplar candidatos de nível médio e superior. A banca que irá organizar as provas será a FGV, ou seja, as inscrições irão ocorrer em seu site.

Para participar do exame, é preciso que o interessado pague uma taxa de inscrição, que dependendo do cargo, irá variar, podendo ser de R$ 85 para o cargo de Técnico e de R$ 110 para os cargos de Oficial de Justiça e Analista. Os salários podem ultrapassar a casa dos R$ 9.000, levando em consideração os auxílios fornecidos.

Todos os cargos recebem o auxílio alimentação em questão, que é usado em despesas alimentícias, o valor de tal auxílio é de R$ 1.700. De fato, é um grande valor para quem almeja mudar de vida através de concurso público.

Veja também: 2023 terá concurso GIGANTE para contratação de carteiros nos Correios

Quais os critérios básicos para participar do concurso?

Para participar do concurso, é preciso que o candidato tenha nacionalidade brasileira e esteja em dia com suas obrigações eleitorais e militares, se for o caso. Também o candidato não pode ter antecedentes criminais, nem ter sofrido nenhuma penalidade anterior por práticas erradas em seu exercício profissional. Por fim, no dia da inscrição, é preciso ter 18 anos.

As inscrições irão começar no dia 06 de março e irão durar até o dia 06 de abril. Já as provas estão marcadas para o mês de junho. No dia 11 de junho irão acontecer as provas de nível médio e no dia 04 de junho as de nível superior. Portanto, haverá um tempo considerável para que o candidato se prepare.

Vale lembrar que o melhor momento para estudar para o concurso do TJ-RN é agora, antes mesmo de iniciar as inscrições, para que o candidato possa ver todo o edital e realizar as revisões adequadas, para que no dia da prova, ele esteja apto a acertar o maior número de questões possível.

Veja também: Dívidas podem impedir participação em concurso e cancelar a CNH