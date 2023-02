Como estudar no Japão SEM PAGAR por isso? Existe uma método

Boa notícia! Muitos jovens brasileiros sonham em estudar fora do país – e nada melhor do que o Japão, não é? Através de uma parceria entre o Ministério da Educação, da Cultura, das Ciências e dos Esportes (MEXT) e o Ministério da Educação – agora será possível! Veja todos os detalhes e como conseguir.

Japão oferece vagas gratuitas em suas universidades para brasileiros

A nação está oferecendo de maneira totalmente gratuita vagas aos interessados – no qual a parceria há de custear todos os respectivos valores. Desde o processo de ingresso na faculdade à locomoção até chegar ao país.

Os brasileiros que desejam estudar fora do país – mais precisamente no Japão, terão a oportunidade de receberem bolsas integrais – bem como o custeio de todos os gastos pela Embaixada. Lembrando que as áreas de ingresso é graduação, pós-graduação e até mesmo doutorado.

Haverá um processo seletivo, no qual já é possível realizar o cadastro. Lembrando que uma das áreas de maior ênfase na nação é na área da saúde. As bolsas permanência são de aproximadamente 5 anos e podem ser estendidas em até 2 anos para alunos da área da saúde.

De acordo com resultados de pesquisas no Google, os melhores cursos disponíveis no japão estão organizados em áreas: Astronomia, Letras, Direito, Medicina e Ciências Farmacêuticas. É válido lembrar que nem todas as universidades abriram vagas para estrangeiros brasileiros.

É necessário aguardar todas as etapas do processo seletivo a fim de analisar e visualizar todas as áreas de atuação que os brasileiros poderão conseguir no país.

Lembrando que é uma bolsa permanência – o cidadão brasileiro irá morar no país durante o tempo de estudos.

Como se candidatar e valores pagos

Lembrando que as bolsas variam entre R$ 5.600 a R$ 5.800. De acordo com o tempo permanência na universidade ou perfil do candidato. Lembrando que é possível realizar graduação, pós e até mesmo doutorado. Portanto, os valores variam mediante o grau de escolaridade vigente do candidato.

Os candidatos que já são graduados – hão de contar com bolsas de 143 mil ienes, no caso do mestrado ou cursos técnicos – a bolsa é de 144 mil ienes e no caso do doutorado – a bolsa é de 145 mil ienes.

Ao converter para o real gera-se os valores citados acima. Para se inscrever e ter essa incrível oportunidade, é necessário enviar um e-mail para a embaixada, através do seguinte endereço de e-mail : [email protected].

Feito isso, demonstrar interesse nas vagas e aguardar as demais informações acerca do processo seletivo que irá acontecer ainda neste ano de 2023 como anunciam fontes oficiais.