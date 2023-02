10% de desconto na conta de água atrasada; veja quem pode ter

Não é de hoje que os brasileiros têm problemas no pagamento das faturas de água. É válido ressaltar que o pagamento mensal garante segurança, estabilidade e descontos aos contratantes. Por vários motivos as contas acabam atrasando – gerando juros e multas. Entrementes, nesta semana – haverá uma super promoção que irá isentar os clientes desses juros e multas e irá proporcionar que muitos consigam pagar suas dívidas ainda hoje! Veja todos os detalhes e como participar da promoção de início de ano.

Pague sua conta de água com muito desconto

Boa notícia! Chegou o momento de quitar as contas de água com muito desconto. Essa promoção está sendo oferecida aos moradores de Rondônia que são clientes da Caerd (Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia). Com isso, eles vão conseguir realizar os pagamentos atrasados sem nenhum juros ou taxas monetárias.

Lembrando que as dívidas ainda podem ser quitadas em 12 vezes sem qualquer juros. Sendo necessário dar entrada de no mínimo 15% do valor parcial da dívida. É válido ressaltar que há algumas limitações: bem como apenas as dívidas oriundas até o dia 31 de dezembro de 2022 poderão ser válidas.

O horário de funcionamento das agências seguem normalmente. O desconto é uma excelente oportunidade dos clientes Caerd conseguirem organizar suas finanças logo neste início de ano. Sendo válido para inúmeras finalidades.

Portanto, é indicado que os clientes que possuem contas em atraso possam realizar o pagamento através do cartão de crédito e realizar posteriormente o pagamento gradativo das faturas. Visto que os descontos concedidos são altos e um dos melhores do ano! Muitas contas podem serem amenizadas em até 80% mediante a isenção da correção monetária e juros vigente.

Como conseguir o desconto?

É válido lembrar que os descontos são válidos apenas para os clientes que moram na região ou têm conta de água oriunda da empresa. Lembrando que é necessário ir até uma agência local ou Vapt Vupt (caso haja convênio) e buscar as melhores condições de pagamentos.

Feito isso, poderá imprimir o boleto de pagamento e então, conseguir realizar a quitação do débito através de qualquer aplicativo bancário usando o código de barras ou leitor de código.

Visto que o prazo para pagamentos é até este semana. Mas espera-se que seja estendido a algumas semanas – visto que devido os feriados desta semana nem todos os clientes conseguiram ir até lá para quitarem suas dívidas.

Portanto, mais informações serão divulgadas neste site acerca dos descontos. O presidente da companhia – Cleverson Brancalhão, afirma que é de suma importância que os brasileiros quitem suas dívidas – evitando sujarem seus nomes e serem prejudicados futuramente.