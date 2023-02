Consultar o Cadastro Único apenas com o CPF: descubra como usar

O Cadastro Único (CadÚnico) foi criado pelo Governo Federal no ano de 2003. A intenção dessa plataforma é para que haja um controle de informações das famílias em situação de baixa renda em nosso país para que assim elas possam ser beneficiadas. A família fazendo a inscrição, o governo começa a conhecer de perto a real situação da população e pode desenvolver mais programas para ajudar esse público.

O intuito é alcançar as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social, entretanto, muitas pessoas que já tem a inscrição não sabem fazer um acompanhamento nesse cadastro, e assim fica sem receber alguns benefícios aos quais estão disponíveis para ela.

Como consultar meu Cadastro Único pelo CPF?

Como citado acima, muitas pessoas não sabem fazer esse acompanhamento e vamos te mostrar agora como fazer através do número do CPF, pois é considerado uma forma simples de consultar e conseguir analisar todas as informações sobre os serviços sociais.

A pessoa consegue fazer a consulta pelo site ou aplicativo do Cadastro Único. Se caso for no site, basta clicar em “Consulta pelo CPF” e logo após preencher todas as informações que eles pedem como por exemplo o CPF e a data de nascimento, feito isso aparecerá todos os dados que estão disponíveis para o perfil daquela pessoa.

Já pelo aplicativo, a consulta pode ser feita igualmente, basta clicar na opção que aparece na primeira tela “Consulta pelo CPF”.

Eu posso me inscrever no CadÚnico?

A plataforma do CadÚnico é especialmente para atender a população de baixa renda, ou seja, a família deve receber uma renda mensal de até meio salário mínimo por membro. Mas também pode famílias que tenham uma renda maior que essa e que desejam algum benefício do programa, no entanto vai depender se você está dentro dos requisitos necessários para ser concedido àquele benefício.

Para fazer a inscrição, a pessoa deve se encaminhar até o CRAS – Centro de Referência da Assistência Social – da cidade, e apresentar todos os documentos necessários que eles pedem para o cadastro, segue a lista:

Carteira de identidade (RG)

Carteira de trabalho

Certidão administrativa de nascimento do indígena (RANI)

Certidão de casamento

Certidão de nascimento;

CPF

Título de eleitor

Lembrando que o responsável familiar que for fazer o cadastro (preferencialmente mulher) deve levar esses documentos de cada pessoa que mora na casa.

