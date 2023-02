Melhores opções de empréstimo na hora por Pix: top 3

É comum que no começo de ano, muitos brasileiros acabam ficando cheios de dívidas e precisando optar pelo empréstimo via Pix, as opções são muitas no mercado, todavia, algumas podem ser golpes, como já diria o ditado: ‘quando a esmola é grande, o santo desconfia’. Por isso, confira instituições que você consegue realizar empréstimos em várias modalidades e o melhor, receber via pix quase na mesma hora que a transação é aprovada.

Dá para receber via Pix até mesmo se for empréstimo para trabalhador

Meutudo

Na opção citada, há como realizar empréstimo pessoal para trabalhadores de carteira assinada. No caso, o empréstimo é realizado usando o FGTS. Lembrando que no momento da contratação, você deve ter saldo no FGTS, a conta estando ativa ou inativa.

Lembrando que essa modalidade é uma das mais escolhidas, por conta que traz várias facilidades, como por exemplo, a não consulta a órgãos de proteção de crédito. Uma vez que a ‘proteção’ é realizada pelo próprio FGTS.

Crefisa

Essa empresa já é conhecida e consolidada em todo o mercado, e ela também oferece empréstimo com pagamento via pix, assim que a transação é aprovada, como ela é uma empresa com bastante tempo, a sua gama de modalidades de empréstimos também é grande.

Ela oferece empréstimo pessoal, consignado e até mesmo antecipação do benefício INSS. Lembrando que no momento que o trabalhador usa os serviços da Crefisa, ele pode optar por ter uma conta-corrente para receber os valores.

Zema Financeira

Aqui é outra empresa do ramo que é bastante tradicional no Brasil, ela oferece empréstimos pessoais ou consignados. Ela também oferece que o trabalhador antecipe o seu saque-aniversário do FGTS. Ela é bem procurada pelos trabalhadores por conta que os empréstimos podem ser parcelados em até 24 vezes.

Quais cuidados ter na hora de realizar um empréstimo?

Na hora de realizar um empréstimo, é preciso prestar bastante atenção em quem está confiando, pois infelizmente no setor em questão, há bastante golpes. Por isso, sempre pesquise acerca da índole da empresa citada, para evitar que você realize a transação em uma empresa que nem existe.

Além disso, se atente ao contrato e a taxa de juros, verifique se elas não são abusivas. Em regra, quanto mais riscos houver uma transação, maior será a taxa de juros, por isso, sempre tome cuidado.

E por último, opte por fazer o empréstimo somente quando de fato for necessário, e procure os locais onde as taxas são as melhores para você. Há empresas que ao término do pagamento, o cliente paga quase 4 vezes mais do que o valor que ela pegou emprestado.

