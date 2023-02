SEGREDO REVELADO! Veja as avaliações que você recebeu na Uber

Quem é motorista registrado no aplicativo Uber está sempre preocupado em prestar o melhor serviço possível, a fim de receber boas avaliações de seus passageiros e, assim, garantir seu lugar na plataforma.

Ocorre, porém, que quem é passageiro também recebe avaliações, e nem todas as pessoas que solicitam as corridas pelo app sabem desse detalhe ou se lembram dele. Mas a boa notícia é que o acesso a todas as notas recebidas é extremamente fácil, e pode ser feito literalmente em poucos cliques.

O passo a passo é ensinado no decorrer dos tópicos do artigo a seguir.

Por que as avaliações são importantes dentro do aplicativo Uber

O fato de os passageiros da Uber também receberem notas pode parecer estranho para algumas pessoas, mas trata-se de algo que faz muito sentido.

Afinal, assim como o passageiro tem direito de saber se o motorista da corrida solicitada é bem avaliado, o motorista também tem o direito de saber se o passageiro solicitante possui boas notas.

Aliás: não se sabe, ao certo, qual seria a nota de corte, mas sabe-se que pessoas com avaliações muito ruins dentro do aplicativo podem até mesmo ser impedidas de solicitar novas corridas.

A avaliação em questão é feita pelo motorista no final do serviço prestado, e se baseia em critérios como:

Pontualidade, no que diz respeito a entrar no veículo;

Respeito às regras que envolvem o serviço, como não tentar contato físico com o motorista;

Cordialidade e educação, de modo geral.

Quanto mais o passageiro “pecar” nesses pontos, maiores são as chances de que ele venha a receber uma avaliação ruim.

Como ver as notas que um passageiro recebeu

Mas, afinal, como o passageiro pode saber se está sendo bem avaliado ou não?

É muito simples, basta seguir o passo a passo abaixo:

Entrar no aplicativo e selecionar “Conta”, clicando em “Configurações” em seguida;

Na próxima tela, escolher a opção “Privacidade” e, então, “Central de Privacidade”;

Será, então, hora de clicar em “Ver Resumo” e rolar a tela até encontrar “Ver minhas avaliações” e clicar ali também.

Pronto!

Já será possível ver todas as avaliações recebidas, desde a primeira corrida solicitada com a Uber.

É importante lembrar, porém, que em nenhum momento é possível saber quem fez cada avaliação: o perfil do motorista é mantido como confidencial, assim como a data da viagem realizada.

Quem tem notas ruins, portanto, pode começar a se policiar mais, a fim de melhorar as avaliações e conseguir garantir que continuará podendo usar a plataforma normalmente.

Outro ponto que pode ser de interesse dos passageiros da Uber é o fato de que, por meio do próprio aplicativo, é possível ter acesso a um resumo do seu próprio perfil e seus respectivos hábitos de uso.

Quem quer saber quantas viagens já solicitou no total e por quantos dias já usou os serviços da empresa consegue ter acesso a essas informações facilmente.

