ALERTA GERAL do INSS; no meio do Carnaval tem novidade para segurados

É importante ressaltar que neste carnaval, especialmente hoje dia 21 de fevereiro, a agência do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS – estará fechada devido ao feriado do carnaval. Já no dia 22 (quarta de cinzas) os atendimento vão iniciar às 14 horas.

Como ficarão os atendimentos nesse feriado de carnaval?

Se acontecer algo e precisar de informações urgentes, o segurado do INSS pode entrar em contato com alguns canais de atendimento do órgão. Pode entrar em contato pelo número 135, que é a Central Telefônica e vai ficar disponível até às 18h00.

Também a opção do atendimento eletrônico, vai ficar disponível 24 horas durante todo o feriado do carnaval, para atender as pessoas que precisam de atendimento urgente. É válido informar também que esses serviços estão disponíveis tanto no site como no aplicativo.

Como ficam os pagamentos do INSS nesse mês de fevereiro?

Como o mês de fevereiro tem menos dias, o órgão deu início aos pagamento no dia 17 de fevereiro, porém teve uma pausa no dia 18 e irá retornar os pagamentos para os segurados somente no dia 23 (quinta-feira).

Calendário para quem recebe do INSS um salário mínimo

Número final 1: pagamento em 17 de fevereiro

Número final 2: pagamento em 23 de fevereiro

Número final 3: pagamento em 24 de fevereiro

Número final 4: pagamento em 27 de fevereiro

Número final 5: pagamento em 28 de fevereiro

Número final 6: pagamento em 1º de março

Número final 7: pagamento em 2 de março

Número final 8: pagamento em 3 de março

Número final 9: pagamento em 6 de março

Número final 0: pagamento em 7 de março

Calendário para quem recebe do INSS mais do que um salário mínimo

Número final 1 e 6: pagamento em 1º de março

Número final 2 e 7: pagamento em 2 de março

Número final 3 e 8: pagamento em 3 de março

Número final 4 e 9: pagamento em 6 de março

Número final 5 e 0: pagamento em 7 de março

Veja também: INSS: quando o aposentado ou trabalhador por entrar com ação na Justiça?

Quero consultar o meu benefício do INSS

O segurado que quiser, pode fazer consultas sobre o salário extras através do site do Meu INSS, ao entrar no site o segurado clica em “Entrar com Gov.br” e logo após “Extrato de Pagamento de Benefício”.

Outra forma também de poder fazer essa consulta é baixar o aplicativo Meu INSS, que está disponível para download, tanto para Android como iOS, coloque seus dados pessoais e clique em “Entrar” depois vá na opção “Extrato”.

O segurado ainda possui mais uma opção, pode ligar na Central de Atendimento através do número 135. Os atendimentos estão disponíveis de segunda a sábado, das 7h00 às 22h00, e não tem cobrança de taxa na ligação.

Veja também: Por que 5 milhões serão chamados na fiscalização do Cadastro Único?