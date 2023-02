Governo CONFIRMAR Bolsa Família antes da hora em março; veja as datas

O Bolsa Família é um dos principais programas de transferência de renda do Brasil e os seus pagamentos são realizados praticamente nos 10 últimos dias úteis de cada mês. Contudo, o Ministro da Pasta anunciou que o pagamento será adiantado para um grupo de pessoas em específico. Ou seja, essas pessoas que estão no grupo descrito, irão receber o benefício todas em um só dia, sem precisar esperar que chegue o dia do pagamento dela de acordo com o NIS. Entenda o motivo da antecipação e quais pessoas terão direito a ela.

O que motivou a antecipação do Bolsa Família de março?

Infelizmente a antecipação vai ocorrer por um motivo triste, ela vai acontecer para ajudar as pessoas que moram em algumas cidades do litoral paulista, que sofreram com as fortes chuvas no último fim de semana. A tempestade deixou rastro de destruição por onde passou, totalizando 36 óbitos e vários feridos.

Além disso, muitas pessoas também ficaram desabrigadas por conta das chuvas. E por isso, o Governo do Estado decretou estado de calamidade em algumas cidades, a saber:

Bertioga;

Caraguatatuba;

Guarujá;

Ilhabela;

São Sebastião;

Ubatuba.

E por conta disso, para ajudar a amenizar os impactos causados pelas fortes chuvas, o ministro da pasta, Wellington Dias, disse que iria antecipar o pagamento do Bolsa Família do próximo mês, para os moradores das regiões afetadas.

Como irá funcionar a antecipação do Bolsa Família de março?

Como irá funcionar a antecipação é a dúvida de muitas pessoas, ela irá funcionar da seguinte forma: em vez dos moradores receberem o pagamento do benefício em dias específicos, de acordo com o NIS, elas vão receber o pagamento no primeiro dia do pagamento geral, sem a necessidade de esperar o NIS.

Lembrando que a antecipação só será válida para os moradores das cidades que foram atingidas pelas chuvas. Ou seja, vai ocorrer a unificação do repasse dos valores. Vale lembrar que além disso, o Governo Federal já ajudou os moradores com outros repasses financeiros, a fim de garantir a dignidade mínima dos moradores locais.

“Para facilitar para as famílias, o pagamento de março será unificado, feito no dia 20 para todas as famílias dos municípios atingidos e com decreto de emergência e calamidade”, salientou o Ministro, afirmando que a ação seria mais uma forma de ajudar a população local. Infelizmente as chuvas marcaram uma média histórica, isto é, a chuva que ocorreu no final de semana, foi a maior de toda a história do Litoral Norte, por conta disso, os números são catastróficos.

