Quem tem direito ao salário mínimo de R$ 1.6 MIL no Brasil?

Neste ano de 2023 o salário mínimo vigente é de R$ 1.302 com esperança de um novo reajuste ainda neste primeiro semestre do ano. Obteve um aumento real de R$ 90 em relação ao salário exercido no ano passado. Entrementes, alguns trabalhadores poderão ter salários mínimos de até R$ 1,6 mil. Deve atender alguns critérios – mas há alguns trabalhadores que recebem até um pouco mais! Veja quem recebe e o porquê algumas pessoas recebem salários acima do piso nacional.

Salário mínimo segue indefinido

É válido lembrar que o salário-mínimo nacional é de R$ 1.302. Entrementes, os estados têm autonomia suficiente para propor seus próprios reajustes – contanto que os valores não sejam inferiores ao salário-mínimo nacional, ou seja, R$ 1.302. Algumas localidades possuem salários maiores pré-estipulados para algumas profissões específicas.

Lembrando que em poucos estados brasileiros o salário aplicado é divergente do nacional. Anualmente o salário sofre reajuste com base na inflação – a fim de que o trabalhador não perca o seu poder de compra com base no aumento do índice de inflação do país.

São Paulo: valor a definir;

Rio de Janeiro: valor a definir;

Santa Catarina: R$ 1.305,56 a R$ 1.654,50;

Rio Grande do Sul: R$ 1.305,56 a R$ 1.656,50;

Paraná: R$ 1.616,48;

Portanto, os estados acima possuem pisos salariais distintos dos aplicados pelo Governo Federal em território nacional. Lembrando que Rio de Janeiro e São Paulo ainda estão com os seus respectivos salários sendo estudados: lembrando que há dois anos não há um real reajuste.

Desse modo, há uma certa desvantagem em relação aos demais estados mediante o valor salarial. Categorias da área da saúde, limpeza e vigilância por si só possuem salários superiores em razão do risco à própria vida (por contaminação, etc.).

Salário pago é inferior ao ideal

Embora o salário-mínimo em alguns estados seja de quase R$ 2 mil ainda é inferior ao valor ideal proposto pelo Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos). Que mediante suas análises anuais – mediante os gastos recorrentes de uma família a fim de poder viver com o mínimo de dignidade, o salário ideal seria de R$ 6.641,58.

Os cálculos custeiam alimentação, educação, higiene, vestuário, transporte e moradia. Portanto, é válido lembrar que o salário pago aos brasileiros (em sua grande maioria) é cinco vezes menor ao salário ideal que deveria ser pago mediante o custo de vida no Brasil.

Mesmo com diversos auxílios como Bolsa Família e Vale-Gás, a conta de muitas famílias não fecham e isso acaba acarretando em mais e mais famílias vivendo na pobreza ou extrema pobreza. Fator que preocupa cada vez mais os gestores do país.

Lembrando que neste ano de 2023 o foco serão as famílias que vivem de fato sob pobreza ou extrema pobreza – e assim os recursos de distribuição de renda cheguem até as pessoas que de fato necessitam.