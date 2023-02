GRANDE NOTÍCIA sobre o gás de cozinha anima os brasileiros

O valor do Auxílio Gás em 2023 é de R$ 110 por família e o pagamento continuará sendo de forma bimestral, a estimativa é atender mais de 5 milhões de brasileiros que estão com o cadastro aptos para receber essa quantia integral do benefício. Mas é importante destacar que o valor não pode sair maior ou menor, a pessoa tem até 90 dias para fazer a movimentação desse dinheiro após o deposito.

O valor é depositado pelo aplicativo do banco da Caixa Econômica Federal que se chama Caixa Tem, lá a pessoa consegue fazer a movimentação desse dinheiro, essa conta serve também para fazer saque, pagar contas, transferir saldos, entre outros, é uma conta normal.

Se caso preferir, a pessoa também consegue movimentar o dinheiro do auxílio gás pelo cartão do Bolsa Família.

Pagamento e calendário do Auxílio Gás

É válido destacar que o pagamento do auxílio Gás é feito através do último número do NIS (número de identificação social), cada família tem um. Segue abaixo o calendário de fevereiro.

Famílias com NIS final 1: pagamento dia 13 de fevereiro

Famílias com NIS final 2: pagamento dia 14 de fevereiro

Famílias com NIS final 3: pagamento dia 15 de fevereiro

Famílias com NIS final 4: pagamento dia 16 de fevereiro

Famílias com NIS final 5: pagamento dia 17 de fevereiro

Famílias com NIS final 6: pagamento dia 22 de fevereiro

Famílias com NIS final 7: pagamento dia 23 de fevereiro

Famílias com NIS final 8: pagamento dia 24 de fevereiro

Famílias com NIS final 9: pagamento dia 27 de fevereiro

Famílias com NIS final 0: pagamento dia 28 de fevereiro

Auxílio Gás

Muitos brasileiros desejam saber se as regras continuam a mesma que o ano passado e a resposta é sim! Neste ano o auxílio gás continuará sendo semelhante ao ano passado, é necessário cumprir os requisitos para possuir o benefício, a família precisa receber uma renda per capta mensal de meio salário mínimo.

Assim como os outros, é preciso que a pessoa tenha um cadastro no CadÚnico, pois é somente assim que a pessoa recebe o benefício social, seja esse ou qualquer outro. Lembrando que quem recebe Benefício de Prestação Continuada no INSS também tem o direito de receber o auxílio gás.

A pessoa estando dentro das regras e cumprindo todos os requisitos, o Ministério do Desenvolvimento Social que é o responsável, vai analisar e averiguar para selecionar os beneficiários.

