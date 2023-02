Nesta semana: 3 benefícios terão NOVOS pagamentos aos brasileiros

Nesta semana está para ocorrer pagamento de 3 benefícios para os brasileiros que tanto aguardam. O governo já anunciou que irá efetuar o pagamento do abono PIS/PASEP e do Bolsa Família.

O PIS/PASEP estava sendo aguardado por muitos brasileiros, pois esse pagamento é referente ao ano base de 2021. Já o Bolsa Família é pago para as famílias de baixa renda que tem cadastro no CadÚnico e o PIS/PASEO para trabalhadores, também tem aposentadorias, pensões e outros benefícios do INSS.

Esses pagamentos já possuem calendário?

A resposta é sim! O programa social do Bolsa Família começou a ser pago no dia 13, é uma antecipação devido ao Carnaval, pois geralmente esse benefício é pago no final do mês. Confira o calendário de pagamento do Bolsa Família:

NIS número final 1 – pagamento dia 13 de fevereiro

NIS número final 2 – pagamento dia 14 de fevereiro

NIS número final 3 – pagamento dia 15 de fevereiro

NIS número final 4 – pagamento dia 16 de fevereiro

NIS número final 5 – pagamento dia 17 de fevereiro

NIS número final 6 – pagamento dia 22 de fevereiro

NIS número final 7 – pagamento dia 23 de fevereiro

NIS número final 8 – pagamento dia 24 de fevereiro

NIS número final 9 – pagamento dia 27 de fevereiro

NIS número final 0 – pagamento dia 28 de fevereiro

Calendário do PIS/PASEP

A pessoa que tem direito ao abono do PIS/PASEP tem que se atentar porque o pagamento começa nesta quarta-feira (15). Lembrando que esse benéfico é pago para os trabalhadores que atuaram com carteira assinada no ano de 2021 e que ganharam até no máximo dois salários mínimos.

O que o trabalhador irá receber vai depender da quantidade de meses que ele trabalhou. Hoje em dia o salário é de R$ 1302,00.

Calendário PIS

Quem nasceu em janeiro recebe dia 15 de fevereiro

Quem nasceu em fevereiro recebe dia 15 de fevereiro

Quem nasceu em março recebe dia 15 de março

Quem nasceu em abril recebe dia 15 de março

Quem nasceu em maio recebe dia 17 de abril

Quem nasceu em junho recebe dia 17 de abril

Quem nasceu em julho recebe dia 15 de maio

Quem nasceu em agosto recebe dia 15 de maio

Quem nasceu em setembro recebe dia 15 de junho

Quem nasceu em outubro recebe dia 15 de junho

Quem nasceu em novembro recebe dia 17 de julho

Quem nasceu em dezembro recebe dia 17 de julho

Calendário Pasep

Número final da inscrição 0 – recebe dia 15 de fevereiro

Número final da inscrição 1 – recebe dia 15 de março

Número final da inscrição 2 – recebe dia 17 de abril

Número final da inscrição 3 – recebe dia 17 de abril

Número final da inscrição 4 – recebe dia 15 de maio

Número final da inscrição 5 – recebe dia 15 de maio

Número final da inscrição 6 – recebe dia 15 de junho

Número final da inscrição 7 – recebe dia 15 de junho

Número final da inscrição 8 – recebe dia 17 de julho

Número final da inscrição 9 – recebe dia 17 de julho

